美北韓無核化羅生門！北韓：談判破裂、美國：良好會談

北韓外務省大使金明吉 (Kim Myong Gil) 昨(5)在瑞典出席美國與北韓無核化會議後表示，雙方「會談破裂」，他敦促美國方面應改變立場。但美國隨後反駁北韓方面的說法指稱，與北韓代表進行「良好會談」。

金明吉會後透露，會議並不符合北韓預期，在沒有成果下破裂，他指責會談無結果與美國沒有改變舊思維有關。

美國與北韓這次會議在瑞典斯德哥爾摩郊區舉行，這是自今年 6 月美國總統川普和北韓領導人金正恩同意重啟談判以來，雙方首度展開的正式會議。

從會談結果來看雙方代表似乎仍各自堅持自身立場，即使近期的事態顯示，雙方都更願意努力讓談判能有突破性的進展。

美國總統川普上個月表示，會用新方法啟動與北韓間的無核會談，且相信過程會非常順利。

而北韓方面則多次表示，不願單方面放棄核武。北韓願意採取階段性的方式放棄核武，但美國也要同時解除制裁，提供保障。

(圖片: AFP)

此外，北韓也於 10 月 2 日宣布，成功試射新型北極星 3 號潛射彈道導彈。這是北韓在 2018 年和美國恢復對話後，最具挑釁性的導彈試射。

美國白宮大部分官員過去都一直堅持認為，他們對北韓階段性的放棄核武不感興趣，北韓必須同意徹底放棄核武，美國才可能解除制裁。