〈5G論壇〉270MHz頻寬不夠市場需求 行政院：已啟動清出其他頻寬

2019 台灣通訊論壇今 (4) 日登場，5G 頻譜即將在 12 月 10 日競標，其中 3.5GHz 頻段共 270MHz 頻寬，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪指出，若要順利推出 5G，一家業者至少需要 80M，台灣有 5 家電信業者確實不夠用。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏對此表示，雖然 270MHz 不是很充裕，不過已努力清出其他頻段，至於第 2 波頻譜釋出，是否會整合專頻還在評估中。

台灣通訊學會理事長劉柏立表示，在這次釋出的 3 個頻段中，以 3.5GHz 最受矚目，不過釋出頻寬只有 270MHz，能夠取得 100MHz 的業者最多只有兩家，開標結果未必盡如人願。

井琪表示，270MHz 確實不夠用，若要順利推出 5G，一家業者至少需要 80MHz，而每 100MHz 為 1 個單位，起價 9000 萬元，標金最低就是約 80 億元，經過競標會翻幾倍也難訂定，是重資產投資。

蔡志宏則指出，首波競飆 270MHz 不是非常充裕，內部也開始啟動清理其他頻段，不過會清出多少頻寬，仍得靠技術努力，未來第 2 波頻譜競標是否要與專頻一同釋出，還在評估階段。

至於外界認為，其他頻段不乾淨，會有訊號干擾問題，使用上勢必受影響，蔡志宏對此強調，有干擾的頻譜絕對不會釋照。