北極星-KY肺癌臨床試驗年底收案 有助營運後市

北極星 - KY(6550-TW) 今 (5) 日宣布，近期積極準備肺癌臨床試驗，已在美國、英國等 5 個國家進行收案，預計收 225 位病患，現已收到百位，預計明年就能完成收案，而肺間皮癌則預計明年第 1 季進行臨床試驗期中分析，北極星表示，對於後續營運深具信心、高度樂觀。

臨床試驗方面，北極星表示，目前積極準備兩項申請藥證的關鍵性臨床試驗，包括肺間皮癌與肝癌，其中肺間皮癌的二期臨床試驗規劃收錄 176 位病患，截至 9 月底已收錄 159 位。

肺癌則已進入全球收案，包括美國、英國、韓國、台灣及中國等 5 個國家、共 32 家醫院，預計收 225 位病患，現已收近百位，其中台灣有 54 位、韓國有 10 位，中國首位病患已在 9 月底完成文件簽署，預計 10 月初開始進行療程，預期臨床試驗可在明年完成收案。

財務改善部分，北極星表示，新團隊從今年 2 月接手後，開始同步進行財務改善計畫，從 4 月開始，每個月的現金支出已從過去 300 萬美元降至約 200 萬美元。

北極星表示，廠房分別是北加州廠與中國成都廠，加州廠主要負責供應臨床試驗藥品，年產量約 20 萬針，成都廠近期準備投產，此外，為擴展中國市場及減輕公司資金負擔，不排除其他投資合作。