〈全球面板吹逆風〉中國產能持續開出 韓系面板廠吹響裁員號角

全球面板產業受到中國產能開出，整體供過於求、面板價格下跌，南韓面板廠商也開始調整內部布局，樂金顯示器 LG Display 在昨 (16) 日宣布撤換執行長 Han Sang-beom 後，今 (17) 日再度宣布因財務虧損持續擴大，對生產線員工推出自願裁退計畫，而同為韓系顯示器大廠三星 Display，日前同樣向員工提出提前退休計畫。

樂金顯示器發布聲明表示，為因應獲利持續萎縮、中國面板產能過剩問題，導致面板價格下跌，將進入緊急管理機制，其中包含員工裁員計畫，預計將從 9 月 23 日起，接受員工的自願裁退申請，而日前樂金顯示器 LG Display 也宣布撤換執行長 Han Sang-beom，並由樂金化學總裁 Jeong Ho-young 接任。

另一家韓系顯示器大廠三星 Display 同樣於日前向員工提出提前退休計畫，據外電報導，三星提出的計畫主要針對工作 5 年以上的員工，並預計將部分 LCD 生產線的員工調到 OLED 生產線，以在產業景氣寒冬中降低支出。

而根據集邦 TrendForce 光電研究 (WitsView) 資料顯示，2019 年第 3 季中大尺寸液晶顯示器面板價格跌勢將持續，主因是第 2 季受到貿易戰影響，品牌廠提前備貨，造成庫存水位偏高，導致品牌廠下修第 3 季面板採購量，讓產業旺季備貨力道下滑。

雖然近期韓系廠商調整 LCD 產線，但卻正積極布局新一代顯示技術 OLED，三星旗下 1 座 LCD 面板產線將加速轉為生產 QD-OLED 面板產線，LG Display 今年也宣布投資 3 兆韓元 (約 26 億美元) 擴大 OLED 面板的產能。