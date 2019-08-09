基士德Q2純益回溫季增近5成 上半年EPS 3.17元

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW) 第 2 季起營收開始回升， 7 月營收 1.92 億元更創下歷史新高，基士德今 (9) 日公布財報，第 2 季稅後純益 6415 萬元，季增 47.21%，上半年稅後純益 1.08 億元，年增 3.8%，每股純益 3.17 元。

基士德營收第 2 季顯著回溫，季營收達 5.05 億元，季增 28.03%，年增 6.03%，法人估，第 3 季受惠 7 月營收創高，整季將再較上季與去年同期成長，全年營收將超越去年 18.68 億元。

基士德今日公布最新財報，第 2 季營收 5.05 億元，毛利率 39.65%，季增 0.99 個百分點，年增 0.02 個百分點，稅後純益 6415 萬元，季增 47.21%，年增 20.54%，單季每股純益達 1.89 元。

基士德上半年營收 9 億元，毛利率 39.22%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 1.08 億元，年增 3.8%，每股純益 3.17 元。

基士德看好台灣、東南亞市場的高度成長性，第 2 季先回台設立分公司，未來將設研發中心，同時也加快朝智慧水務技術發展，並與研華 (2395-TW) 合資成立子公司川研，大幅強化水務大數據及人工智慧的發展。

基士德指出，運用物聯網、大數據及人工智慧技術，投入智慧水務發展，全球水務大廠相繼投入，基士德也將加緊腳步切入此領域。

基士德從事環保相關水處理設備，包含水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國深耕超過 20 年，並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。

基士德在中國市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，基士德在去年 9 月 21 日以每股 75 元上市掛牌，掛牌以來最高價 86.5 元。