〈張忠謀開講〉台大學理工教育與美差不遠 商學院程度卻差很多

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (4) 日在清大演講時表示，台灣的大學理工教育，與美國程度相差不遠，但在商學院方面，學生程度則差距很大，最大原因在於台灣世界級企業不多，也不太需要世界級商學院，兩者之間相互影響。

張忠謀今日以「總經理的學習」為題，在清大企業大師講座演講，他認為，在大學理工教育方面，台灣程度與美國差距不遠，若將台大、清大電機系與麻省理工學院 (MIT) 電機系相比，學生程度差距不大。

不過，若論及 MBA 商學院，張忠謀認為，若將台大、政大商學院與美國最好的商學院相比，學生程度差距很大，因自己曾在哈佛大學、麻省理工學院、史丹佛商學院講課，也在台大、政大商學院授課過，每次都會開放學生提問，而台灣學生提問的深度相對不足。

張忠謀指出 ，最大原因在於台灣真正屬於世界級的企業不多，也不太需要世界級的商學院，進而影響商學院的素質，兩者之間互相將程度往下拉。

此外，談及低薪議題，張忠謀則認為，日本低薪已久，薪水也很久沒調升，但根據調查，日本人都很快樂，而台灣年輕人、中年人雖然抱怨低薪，但也同樣相當快樂，自己不覺得探討低薪議題不好，但若繼續爭論這個問題，是自找麻煩。他也認為，公教人員的薪水太低，尤其是教授、教師。