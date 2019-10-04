晶碩9月營收創今年次高 10/7每股152元上市

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 將於 10 月 7 日正式由興櫃轉上市，定價為 152 元；晶碩也公布 9 月合併營收，達 2.82 億元，月增 0.17%、年減 5.56%，為今年單月第二高，累計今年前 9 月合併營收 23.56 億元，年增 3.23%。

晶碩上半年受代工客戶去庫存、新產品延後推出影響，造成產能利用率偏低，法人表示，晶碩客戶將在第 4 季陸續推出新產品，推升單季營收年增成長回到往年 3 成水準，預期人口老化、兒童近視年齡下降、美瞳片及新世代高透氧矽水膠鏡片推出後，將成為未來成長動能。

晶碩去年以 13.8 億元購入桃園大溪廠，預計投資 60-70 億元新建大溪廠擴增產能，第一期新建工程將於今年 10 月動工，預計 2021 年底完成，屆時月產能可望增加 4500 萬片達到 8000 萬片。

晶碩表示，日前上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格為 205.00 元，競拍得標加權平均價格 173.75 元，此外，公開申購價為 152 元，吸引約 20 萬人參與申購，中籤率僅 1.52%。

晶碩強調，自有門市在台灣成立近八年，已累積超過 70 萬會員，也在中國電商平台天貓開設旗艦店，拓展銷售通路，2013 年也成功切入日本代工市場，未來將積極爭取海外大廠訂單，並持續拓展自有品牌品牌，新產品方面，則將跨入高階光學、高性能矽水膠、日拋矽水膠與功能性隱形眼鏡，發展客製化、多樣化服務。