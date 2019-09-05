〈晶碩將上市〉將在大溪擴新廠月產能增至8000萬 最快10月掛牌上市

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (5) 日舉辦上市前業績發表會，總經理楊德勝表示，為因應需求成長，大溪廠新建工程將從 10 月開始動工，預計 2021 年底完工，月產能將可達 8000 萬片，也預計最快 10 月將掛牌上市。

晶碩去年斥 13.8 億元購入桃園大溪廠，年營收突破 30 億元，預計投資 60-70 億元新建大溪廠擴增產能，楊德勝表示，第一期新建工程將於今年 10 月動工，預計 2021 年底完成，屆時月產能可望增加 4500 萬片達到 8000 萬片，較現階段約 3000 萬片呈現倍增。

楊德勝表示，未來發展趨勢，將朝光學、設計、材料 3 個方向著手，光學方面將朝散光、老花、兒童近視控制努力，設計方面則以美瞳彩妝片為主，材料方面則將發展透氧率高的矽水膠，目前也在歐洲申請專利，預計明年第 1 季就會有產品推出，創新方向則以眼鏡載具為目標，發展健康偵測型隱形眼鏡、藥用隱形眼鏡。

晶碩成立於 2009 年 8 月，資本額為 3.6 億元，為景碩 (3189-TW) 及和碩共同轉投資成立的子公司，分別持股 36.81%、18.06%，主要產品為軟式隱形眼鏡，2011 年首批海外出貨、並成立首間直營門市，2013 年打入日本代工市場，2014 年增資股本 6 億，並興櫃掛牌上市，預計今年 10 月掛牌上市。