全球競爭集中化 謝金河：投資股票買老大 不買老二

全球競爭集中化現象愈來愈顯著，財信傳媒董事長謝金河指出，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 近日反控格芯侵權，光學變焦鏡頭模組一哥大立光 (3008-TW) 狀告 HP、新鉅科及先進光，都顯示行業龍頭為保持技術領先，下得功夫至深，拿到投資場域上，得到最大的結果是：買股票只能買老大，不能貪便宜買老二。

謝金河舉例，大家耳熟能詳的個案是台積電與聯電 (2303-TW)，截至 3 日止，台積電的市值是 7.1698 兆元，聯電是 1591 億元，若台積把 7 兆拿掉，光是後面的尾數就超過聯電。台積與聯電過去並稱晶圓雙雄，但現在雙方市值相差 44 倍，根本看不到台積的車尾燈。

第二個例子是電動車的美國特斯拉和中國蔚來汽車。謝金河表示，李斌領軍的蔚來汽車去年股票在美國以每股 6.26 美元掛牌，不久衝到 14.86 美元，但是燒錢太猛，特斯拉從 2003 年成立迄今，燒掉 50 億美元，而蔚來從 2014 年迄今，不過才 5 年就已燒掉 57 億美元，今年第 2 季虧掉 32.9 億人民幣，又因爲汽車自燃召回 4800 輛電動汽車，市場信心再受打擊，蔚來現在股價剩 1.19 美元，可能將從美國下市。對照特斯拉在上海的無限工廠加大量產力道，市值已達 403 億美元，而蔚來只剩下 12.5 億美元，老大和老二差距極大。

第三例則是搜尋引擎龍頭 Google 不斷成長，目前市值 8156 億美元，中國把 Google 隔絕在境外，全力扶植百度，但百度今年由盈轉虧，股價從 284.22 美元跌至 93.39 美元，市值剩下 355 億美元，也是 Google 的尾數。數月前，李彥宏在台上演講，甚至有一位聽眾跑到台上澆了他一瓶礦泉水。

最後是星巴克與瑞幸，瑞幸不斷透過補貼，降價促銷，拉升市占率，但仍未找到賺錢的商業模式，能撐多久仍有待考驗。截至目前，星巴克市值 1021.84 億美元，瑞幸是 42.34 億美元，雙方差距仍大。

謝金河表示，從 4 個案例來看，一手創新的價值永遠大過二手，在投資學上，買老大，不買老二是不變的硬道理。