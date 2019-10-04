宏達電9月營收月增逾7成 暌違26個月 年增轉正成長

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收 12.75 億元，月增 73.7%，已連續 2 個月營收正成長，年增 1.53%，也終止 26 個月來營收衰退，展望第 4 季，HTC 台灣區總經理陳柏諭日前表示，最新高規電腦驅動 PC VR 產品 VIVE Cosmos 正式開賣後，可望為營運添新動能。

宏達電 9 月營收 12.75 億元，月增 73.7%，年增 1.53%；累積前 9 個月營收 82 億元，年減 58.17%；第 3 季營收 24.49 億元，季減 14.6%，年減 39.4%。

宏達電表示，在 VR 領域方面，高階 PC VR 產品 VIVE Cosmos 已正式上市，主打免基地台、6 顆相機鏡頭、提升解析度、短時間可隨時切換現實與虛擬，法人預期，將有助帶動第 4 季營收成長力道。

區塊鏈手機方面，宏達電指出，已與 Bitcoin.com 合作，首款區塊鏈手機 EXODUS 1，成為首創內建提供比特幣現金 (BCH) 功能的產品，另外也即將發表高性價比的 EXODUS 1s。

宏達電日前延攬法國電信商 ORANGE 大將 Yves Maitre 接任執行長一職，為邁向 5G、XR 與 AI 新世紀做準備，並盼達成 HTC 產品組合的持續擴展及 VIVE Reality 遠景，市場認為，Yves 上任，看似為宏達電營運止血，不過仍面臨 3 大挑戰，包括 5G 進展、VR 佈局及營運虧損。