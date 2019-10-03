宏達電新品VIVE Cosmos正式開賣 營運添活水

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年10月3號18點1分

宏達電 (2498-TW) 今 (3) 日宣布，最新高規電腦驅動 PC VR 產品 VIVE Cosmos 正式開賣，宏達電表示，VIVE Cosmos 的硬體與軟體皆大幅提升，便利性及沉浸感更趨近消費者習慣，首批出貨國家包括台灣、歐美、澳洲等地，法人預估，新品挹注下，宏達電第 4 季營收將明顯成長。

宏達電指出，VIVE Cosmos 無需安裝定位器，就能享有沉浸體驗，也方便一般家庭、消費者鬆設定，另設備的邊界能立刻看到外面真實場景，消費者可在虛擬與現實世界中切換。

展望後市，HTC 台灣區總經理陳柏諭日前表示，今年初在 CES 展上公布 VIVE 後，市場期待高，現已進入收割期，樂觀看待 VIVE Cosmos 的銷售量，法人預期，在新品挹注下，可望帶動第 4 季營收成長力道。

此外，宏達電也同步發表 VR 體驗核心介面「VIVE Reality System」，能改變使用者與虛擬世界的互動方式，在虛擬世界中擁有個人空間，可控制物件，甚至展開社交生活等。

陳柏諭表示，台灣 VR 需求比去年強勁，尤其學校、政府單位、博物館及文化中心等大型場域，陸續加入 VR 應用，如台電利用 VR 進行員工教育訓練、校園陸續建置智慧教室、房地產業者則是使用 VR 解說屋況等。