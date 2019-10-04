亞泰新增緬甸廠產能 連2季營收跨過10億元

亞光 (3019-TW) 集團旗下彩色影像感測 (CIS) 模組廠亞泰影像 (4974-TW) ，受惠緬甸廠產能擴充挹注，今年第 2 季及第 3 季單季營收都跨越 10 億元大關，總經理吳淑品指出，緬甸廠逐漸成為主力工廠，未來還會持續擴建，創造營運效應。

亞泰今 (4) 日公布 9 月營收為 3.28 億元，為亞泰影像單月營收連續 6 個月盤旋在 3 億元以上，月減 8.69%，年增 27.27%，單季營收 10.46 億元，季減 3.44%，年增 8.85%，累計前 9 月營收 29.29 億元，年增 1.51%。

亞泰總經理吳淑品指出，美中貿易戰衝擊各產業，亞泰集團在緬甸設廠已陸續接獲大廠轉單，為因應客戶需求，上半年擴建緬甸廠，預計第 3 季月產能達到 110 萬套，而因中國勞動成本高，流動率大，緬甸廠逐漸成為主力工廠，未來還會持續擴建。

亞泰預估，今年底中國及緬甸 2 個廠總產能將達 3000 萬套，其中，緬甸廠產能占總產能比重，由去年 30% 提升至今年 40%，預估未來還有機會再攀升。

亞泰影像第 2 季稅後純益 1.19 億元，季增 114%，獲利寫下單季次高，上半年稅後純益 1.74 億元，年增 2%，每股純益 2.4 元。

亞泰 2019 年資本支出約 1 億元左右，與去年同期相當，上半年已支出約 6000 萬元。