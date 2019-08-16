〈亞泰法說〉緬甸廠積極擴產能挹注 估全年產能可達3000萬套

全球產能僅次於日本 Canon 的彩色影像感測 (CIS) 模組廠亞泰影像 (4974-TW) 在持續於南亞的緬甸擴充產能，亞泰影像總經理吳淑品今 (16) 在 OTC 的法說中指出，公司 2019 年的全年產能將擴充到 3000 萬套的水準，而緬甸廠產能經一再擴充，在第 3 季將達成每月 110 萬套的產能。

亞泰的 CIS 影像感測器模組原設立於中國大陸深圳，但隨著在大陸生產的人員薪資走高、人員流動高速而在 5 年展開緬甸的設廠生產，近期更因美中貿易衝突加劇，更由客戶端主動由緬甸廠出貨；吳淑品指出，去年出由緬甸廠出貨比重約占 3 成，預估今年全年更將拉升到 4 成的水準。

吳淑品表示，公司產品主要應用在多功能事務機、影印機等，目前全球前五大的多功能事務機品牌廠有 4 家是公司客戶，而這 4 家市佔率高達 90%，亞泰在全球市佔率約 36-37%，僅次於日本 Canon，為全球第二大影像感測器廠，全球第三大影像感測器廠則在台上市的菱光科技 (8249-TW)。

亞泰近幾年也積極開發新產品應用，包括當紅的掃地機器人感測影像模組、ATM 驗鈔模組及人體細胞變化追蹤醫療模組產品，其中新一代掃地拖地機器人感測模組將於第 3 季末開始出貨，至於 ATM 驗鈔模組為標案，而人體細胞變化追蹤醫療模出貨給歐洲客戶，目前該兩項產品均已有小量出貨中。