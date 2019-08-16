〈亞泰法說〉緬甸廠積極擴產挹注 估Q3營收維持上櫃來高檔水準

彩色影像感測 (CIS) 模組廠亞泰影像 (4974-TW) 持續在緬甸擴充產能，亞泰影像總經理吳淑品今 (16) 日指出，雖然客戶端持續受美中貿易戰影響，下修實際拉貨量，但預估第 3 季營收可以維持第 2 季的 10.82 億元水準。

吳淑品指出，美中貿易戰衝擊各產業，亞泰集團在緬甸設廠已陸續接獲大廠轉單，為因應客戶需求，上半年擴建緬甸廠，預計第 3 季月產能達到 110 萬套，而因中國勞動成本高，流動率大，緬甸廠逐漸成為主力工廠，未來還會持續擴建，以創造營運效應。

亞泰預估今年底中國及緬甸 2 廠總產能將達 3000 萬套，其中，緬甸廠產能占總產能占比，由去年 30% 提升至今年 40%，預估未來還有機會再攀升。

亞泰影像第 2 季營收 10.83 億元，季增 35%；受惠深圳及緬甸 2 廠良率提升，帶動毛利率成長至 15.05%，季增 2.47 個百分點，年增 1.98 個百分點；稅後純益 1.19 億元，季增 114%。受惠營業毛利成長，及新台幣、人民幣對美元貶值產生匯兌收益挹注，帶動獲利寫下單季次高成績。

亞泰影像今年上半年合併營收 18.83 億元，毛利率 14.01%，年增 0.94 個百分點，來自緬甸廠擴產效益持續展現；稅後純益 1.74 億元，年增 2%，每股純益 2.4 元。

亞泰 2019 年資本支出約 1 億元左右，與去年同期相當，上半年已支出約 6000 萬元。