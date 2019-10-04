價格不對不賣 倫交所股東：港交所請報價漲兩成再談

香港證交所上月提出以天價近 2900 億港幣要買下倫敦證券交易所，但遭到倫交所董事會拒絕，但至今港交所仍未放棄合併的計劃。

不過外媒報導指出，合計擁有倫交所約 3% 股權的 3 名股東表示，港交所有遊說他們支持該筆合併案。但他們要求港交所最少要調高價碼 20%，並提升現金比重，才可能支持其收購提案。

而港交所與倫文所均拒絕評論相關消息。

資料來源: 東方財富網, 香港交易所日線走勢

Jupiter Financial Opportunities Fund 基金經理 Guyde Blonay 表示，最近與港交所總裁 Romnesh Lamba 會面時，提議對方增加每股收購價達 90 英鎊～100 英鎊，原本港交所的提案收購價為每股 83.61 英鎊。

Blonay 又認為，港交所須增加現金比重，原建案為 25%。而另外兩名倫交所股東也表示，希望港交所加碼，但沒有提供心目中價格區間。

此外也有銀行界透露，大多數倫交所投資人均希望港交所可加碼收購價至每股 90～100 英鎊。



港交所上個月對倫交所提出併購案，擬以現金加股票的組合，要將倫交所併入其體系，報價達 296 億英鎊。

而根據併購案內容，港交所有權在 10 月 9 日前提出具約束力的收購提議，否則便取消收購。

而之前媒體曾報導，港交所為達成這次併購，計劃向銀行團貸款 70 億～80 億英鎊。

