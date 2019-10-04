看好高階市場發展 百威亞太上市三天 市值逼近4000港元

全球啤酒業的龍頭百威英博子公司—百威亞太在香港上市後的第三個交易日 (10 月 3 日) 並未延續前兩日勁揚的表現，最終股價小跌 0.34%，未能一舉突破 4000 億港元市值大關。即便如此，3920 億港元的市值也相當於 3 個華潤啤酒或 6 個青島啤酒。

作為今年亞洲最大的 IPO，百威亞太得到法人的高度關注。從外資給的目標價來看，Bernstein 給予百威亞太「與大盤相同」的評等，目標價 30.1 港元。麥格理則給百威亞太「超越大盤」的評等，目標價 34 港元。

至於，中國中信證券則看好百威亞太在中國啤酒市場朝向高階化發展趨勢下的綜合競爭力，給予 34 港元目標價。

隨著百威亞太 IPO，中國啤酒市場三巨頭華潤、青啤、百威齊聚港股。從市值來看，截至 10 月 3 日收盤，華潤啤酒的市值為 1324 億港元，青島啤酒的市值為 682 億港元。換句話說，百威亞太的市值，相當於 3 個華潤啤酒或 6 個青島啤酒。

資料來源: Global Data

而從這三巨頭在中國市場的排名來看，百威在銷售量方面不如華潤和青啤，排名第三。但憑藉每噸價格高於華潤和青啤，在總營收方面百威於 2018 年位居整個產業第一位，也造就百威在中國高階啤酒市場領導地位。

以消費售量計算，儘管華潤憑藉著併購整合和低價策略，長期佔據中國啤酒產業的龍頭寶座。不過在高階市場，憑藉著品牌優勢，百威的市佔率卻高達 46.6%，遙遙領先第二名青啤的 14.4%。

根據中國統計局數據顯示，2019 年 1～7 月規模以上啤酒企業產量約 240 億公升，年增 0.3%；銷售收入為人民幣 1014.6 億元，年增 5.8%；總利潤達人民幣 111.8 億元，年增 19.3 %。

上半年整體產業呈現利潤成長遠超過銷售成長，反映出中國啤酒產業開始走向高階化。而高階啤酒，正是百威在亞太市場的定位。

此外，若與美國市場相較，中國高階啤酒市場的空間仍大。數據顯示，2018 年，中國高階啤酒銷售量比重只有 16.4%，而美國則高達 42.1%。

市場預估到 2023 年，中國高階啤酒的總消費量可望達到 102 億公升，未來 5 年的年復合增長率達 4.9%。