能源盤後—全球需求前景依舊黯淡 WTI連8日收低

週四 (3 日) 交易，原油期貨大部分時間走跌，WTI 期貨價格連續 8 日收低，且再度收在 2 個月最低點，係因對全球需求的擔憂持續困擾市場。

週四公布的數據顯示，占美企多數的服務業 9 月份的成長為 3 年來最疲弱的水準，ISM 的非製造業指數自 8 月的 56.4 下降至 52.6。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「服務業放緩至 3 年來最疲弱的成長速度，進一步令市場擔心美國經濟放緩的狀況，因此今日大部分是需求驅動的跌勢。」

然而，原油尾盤收復一些虧損，WTI 原油終盤跌幅收斂至小幅，而 Brent 原油甚至逆轉至些許收漲。

Steeves 表示，「我認為 (能源) 市場跟股市的驅動力一樣。」美股週四在經濟數據疲弱的情況下，尾盤也拉高收升。「交易員預期 Fed 會在本月稍晚的會議上做出回應，原油基本面完全沒改變，除了有一點超賣情形以外。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 19 美分或 0.4%，收每桶 52.45 美元，為約莫 2 個月低點。

WTI 最前月契約連續 8 日收低，為去年 11 月 13 日以降最長跌勢，當時連跌 12 個交易日。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2 美分或 0.03%，收每桶 57.71 美元。Brent 原油最前月契約先前已連續 4 日收低。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「美國非製造業 PMI 未達預期，令人意外，這也增添北美經濟放緩的證據。」

IHS Markit 美國服務業 9 月份 PMI 終值維持 50.9 不變。

「但對我來說，歐洲是更大的問題，因為脫歐迫在眉睫，今日公布的英國服務業 PMI 低於 50，英國三大 PMI 報告 (服務業、製造業和營造業) 現在均處於產業活動萎縮的領域。此外，歐洲大部分地區的製造業 PMI 也很疲弱，最重要的是，美國似乎還想提高關稅，讓美歐貿易戰更加激烈。」

「若要改變局勢，除非看到正面的意外，否則市場對全球能源需求疲弱的擔憂恐怕會拖累近期內的能源期貨價格。」Cieszynski 說。

AxiTrader 市場策略師 Stephen Innes 認為，原油供應增加是週三走跌的催化劑，但美國 ISM 製造業數據和一連串糟糕的全球經濟數據讓市場情緒尤其脆弱。然而，下一週預計的中美貿易談判「是一張大外卡，可能會對目前原油價格的大拋售提供一些樓地板。」

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 1.5559 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.2%，收每加侖 1.876 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上升 8.2 美分或 3.7%，收每百萬 Btu 2.329 美元，終止 12 連跌。

EIA 週四公布，上週 (9/27 止) 美國國內天然氣庫存增加 1120 億立方英呎，而根據 S&P Global Platts，分析師先前平均預期增加 1090 億立方英呎。