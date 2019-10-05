能源交易—非農報告支撐 美WTI止步連8跌 唯本週仍挫5%

週五 (4 日) 交易，原油期貨收高，美國 WTI 原油期貨終止連 8 日跌勢，但經過一連串疲弱的經濟數據，令市場擔憂全球需求前景後，本週仍創 7 月中旬以降最大單週跌幅。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 認為，週五原油價格反彈「並非市場對此商品的情緒改變。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 36 美分或 0.7%，收每桶 52.81 美元，本週跌幅 5.5%，根據市場數據，此為 7 月 19 日以降最大單週跌幅與單週下跌金額。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 66 美分或 1.1%，收每桶 58.37 美元。Brent 本週下跌 4.4%。

美國國內活躍的鑽井平台數據也支撐價格上升。Baker Hughes 週五公布，美國本週活躍的鑽井平台數量減少 3 個至 710 個，為連續第七週下降。

Otunuga 表示，「儘管如此，考量到全球成長隱憂以及不斷上升的美國原油庫存，這些都讓需求端的前景動力下降，石油將會擴大下跌。」

「中美貿易的緊張局勢生升溫可能會激起市場對全球經濟的擔憂，因市場擔心這最終將引發原油需求下降，雖然地緣政治風險也可能引起供應端負面的衝擊，但這最終會被需求下降的力量給抵銷。」

中美預計下週重啟談判，戮力為這長達 2 年的貿易紛爭找出路。

非農報告

美國勞工部公布，9 月美國經濟新增就業人數 13.6 萬人，略低於預期，且就業成長速度也下降至 4 個月以來最低點，但美國失業率下降至 3.5%，為 1969 年 12 月以來最低。

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