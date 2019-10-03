能源盤後—經濟數據低迷 美原油庫存連三週增加 原油觸及2個月低點

週三 (2 日) 交易，原油期貨收低，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均收在約莫 2 個月的低點，係因經濟數據低迷，打壓了能源需求前景，再加上美國原油庫存連續第三週增加。

ADP 週三公布，美國 9 月份私人產業溫和增加 13.5 萬個就業機會，不及預期的 15.2 萬個。此前，ISM 甫公布製造業指數自 49.1 下降至 47.8，顯示產業活動不僅加速萎縮，還觸及十年低點。

價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「ADP 的數據不足以鼓舞人心，且也不足以讓石油交易者擺脫對經濟放緩的恐懼。ISM 製造業指數『意外大降』已經引起市場擔心全球主要經濟放緩的問題，是今年第四季不利的開局。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 98 美分或 1.8%，收每桶 52.64 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.20 美元或 2%，收每桶 57.69 美元。

根據 FactSet，WTI 原油期貨價格和 Brent 原油期貨最前月契約價格均收在 8 月 8 日以來最低點。

EIA 報告

EIA 週三公布，9 月 27 日止的一週，美國原油庫存增加 310 萬桶，為連續第三週增加。

根據 S&P Global Platts，分析師先前估計上週美國原油庫存增加 130 萬桶。API 週二公布上週美國原油庫存下降 590 萬桶。

官方 EIA 報告和貿易團體 API 報告之間有落差並非異常，係因這兩個團體獲得的數據方式不同。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，EIA 報告顯示出「煉油廠自 8 月中旬以來首次減緩生產，但因為需求減少而形成庫存堆積。」

EIA 數據顯示，美國上週原油煉油廠產量平均為 1600 萬桶 / 日，較前一週的均值減少 49.6 萬桶 / 日，且煉油廠運營率為 86.4% 產能，較前一週的 89.8% 比例下降。

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存下降 20 萬桶、蒸餾油庫存下降 240 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 9 月 27 日止的一週汽油庫存增加 30.8 萬桶、蒸餾油庫存下降 220 萬桶。

Flynn 表示，儘管市場將 EIA 的供應數據視為「負面因素，因為經濟信心疲弱，但蒸餾油的供應較均值下降 8%，考慮到新的 IMO 規則，這是一個問題。」IMO 規範於 2020 年 1 月 1 日啟用，內容要求減少船舶燃料中的硫含量。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8 美分或 1.8%，收每加侖 1.5455 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6 美分或 1.3%，收每加侖 1.873 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.6 美元或 1.6%，收每百萬 Btu 2.247 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期美國上週天然氣庫存增加 1090 萬立方英呎。