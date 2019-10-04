台灣Pay上線2年交易量年增逾3倍 明年目標衝千億

台灣 Pay 上線即將屆滿 2 年，在官方積極行銷下，截至 8 月底止綁卡數共達 917 萬張，交易金額共 478 億元，較去年同期大幅增加逾 3 倍，財政部次長阮清華表示，目標在明年底前將交易金額衝上千億元。

台灣 Pay 今 (4) 日舉辦成果發表會，台灣 Pay 自 2017 年 11 月推出以來，以造 QR Code 共同支付標準，消費者可選擇綁訂金融卡扣款或信用卡支付，並深入開發小額支付店家，搭配不定期促銷方案提高民眾使用意願。

財金資訊公司董事長林國良表示，台灣 Pay 透過 QR Code 共同支付標準讓店家與民眾都能享有行動支付的便利，逐步打造擴大行動支付生態圈，目前台灣 Pay 適用店家足了大型、連鎖門市外，也將同步推廣到小型甚至微型店家，逐步涵蓋信用卡支付服務無法涵蓋的店家。

林國良進一步指出，財金公司目前正規畫打造「電子支付跨機構平台」，目前已與 9 家電子支付、電子票證等機構簽署合作備忘錄，未來擬提供支付業者後端款項結算服務，提升交易安全與效率，並擴大行動支付應用場景。

台灣 Pay 目前合作機構包括 8 大公股行庫、台北富邦、中信銀、新光、台新、等 28 家金融機構，預計今年底將增加板信、元大、台中銀、台中二信、新竹三信、基隆一信等 6 家金融機構，總計屆時將有 34 家金融機構導入「台灣 Pay」行列。