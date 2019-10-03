國銀海外投資豐收 8月OBU稅前盈餘破百億元

金管會今 (3) 日公布全體國銀獲利概況，8 月稅前盈餘 335.9 億元、年增 11.7%，其中國際金融業務分行 (OBU) 靠著投資收益挹注，單月稅前盈餘高達 105.4 億元，首度突破百億大關，較去年同期大增 4 成，累計前 8 月 OBU 獲利逾 700 億元、年增逾 3 成。

金管會表示，今年前 8 月稅前盈餘共 2595.2 億元、年增 7%，但國內總分行稅前盈餘 1569.2 億元、年減 3.7%，銀行局官員表示，主要是利差縮窄導致銀行淨利息較去年減少達 92 億元，但所幸投資收益增加 143 億元，相互抵消下導致國內分行獲利微幅衰退。

銀行局官員分析，國銀前 8 月獲利仍持續成長，但核心業務利息收入卻衰退，顯示利差縮窄壓縮銀行放款利潤，銀行為維持獲利動能，可能將資金轉進財富管理、金融投資等業務，帶動銀行獲利仍可持續成長。

媒體提問，我中央銀行連 13 凍利率政策按兵不動，銀行利息收入減少是否代表銀行可能殺價搶客才導致利息收入減少，銀行局副局長黃光熙表示，銀行局可能利用其他策略強化與客戶的黏著度，彈性訂價放款利率，但銀行局也會加強告誡，銀行不得用殺價搶客。

相較國內總分行獲利衰退，但 OBU 獲利仍持續成長，前 8 月 OBU 稅前盈餘 707.3 億元，較去年同期增加 34.3%；光看 8 月 OBU 稅前盈餘也有 105.4 億元、年增幅高達 4 成。

另外，8 月銀行海外分行稅前盈餘 33.1 億元、年減 8.6%，大陸地區分行稅前盈餘 2.6 億元、年減 22.8%，官員表示，海外分行獲利衰退減少主要是法遵等人事費用增加，大陸地區則是因利息、提存備抵呆帳費用減少，導致獲利衰退。