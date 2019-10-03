香港金管局新總裁：聯匯制度不變 維護金融穩定

香港金管局新任總裁的余偉文昨 (2) 日指出，由於全球及香港環境充滿很大變數，包括全球經濟成長減緩、美中貿易談判不明朗、全球央行的貨幣政策，尤其是美國較為反覆不定，加上香港近期發生的社會紛擾，使得香港正面對不少挑戰及不確定性。

余偉文指出上任後最重要的工作是維持香港金融穩定，而貨幣政策穩定是金融穩定的基礎。而聯繫匯率制度由 1983 年實施至今，已幫助香港抵禦多次金融衝擊，特別是順利渡過兩次金融危機。

所以歷史經驗使他相信，聯繫匯率是最適合香港的貨幣制度，因此香港金管局無意也無需要去改變現行貨幣制度。

(圖片: AFP)

他再指出，香港銀行體系非常穩健，經過過去幾年加強風險管理之下，香港銀行的防範風險能力大大增強，因此有信心香港金融體系有能力面對不同的市場波動。

同時，香港金管局亦會繼續密切監控市場情況，在有需要時與銀行業界商討如何面對不明朗因素。



余偉文進一步強調，香港需要繼續提升國際金融中心的競爭力，把握金融科技的機遇則是其中一個重點。香港金管局過去幾年在推動金融科技發展上進行大量工作，相信科技應用仍有很大發展空間，例如建立合法的生態系統。

此外香港金管局也會持續研究監管科技，以提升監管效率，並關注網路及數據安全。

余偉文之前為香港金管局副總裁，主要負責外匯基金投資、對外事務及經濟研究，並推動多項重要金融政策和專案，積極參與金融危機的應對工作，並在改良聯繫匯率制度的過程中擔當重要角色。

