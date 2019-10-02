香港資金逃走中 富豪撤出2億美元哽咽告白：一覺醒來變難民

今年 6 月 9 日，100 萬香港人走上街頭反送中，香港銀行體系向外流出 230 億港幣，同時間，新加坡有大量境外資金快速湧入，反送中 110 天後，除了繼續爭取自由人權，大家開始思考：香港，回不去了，我的錢，該怎麼辦？

《今周刊》報導，一位在新加坡、有十多年私人銀行經驗，公司以香港、新加坡兩地為主要據點的資深業務員，敘述他與一位香港客戶之間的親身經歷：

「他說『一覺醒來，我突然變成了難民……。』啊！這句話我一輩子都忘不掉。

這位客戶帳戶長期有 2 億美元，設計業，約 60 歲，先前很難搞、很難服務，反送中後陸續把錢移出去，大部分匯到 DBS（星展銀行）香港分行，匯了一大半，終於在 8 月中，他首度主動聯繫要求見面談一下，我們一共派出 4 個人過去 (可見此人為極重要的客戶)。

這次見面談了整整 5 個小時，前面 1 個小時還在談投資、世界趨勢，但話鋒一轉，他主動談起了香港問題，『我覺得一覺醒來，我變成了難民……。』然後他就哽咽了，我們 4 個人沒人敢接話。

他其實很早就有英國護照，但他說『我覺得香港人才正要慢慢融入認同、覺得自己好像是個中國人了，突然就完全不是了，然後，香港正在消失中……，我也不覺得我是英國人，只是在那裡有個房子，有本護照，但我到底是哪裡人？…… 我是個難民。』

最後他要求開設新加坡帳戶，原本香港帳戶裡 2 億美元，接近全部都轉到新加坡了，但我不知道他的心，留在哪裡？新加坡？英國？還是他夢裡哪個時期的香港？」

和這位香港富豪一樣，在許多香港人心中，這顆百年明亮的東方之珠，恐怕再也回不去了。

曾在新加坡工作多年，香港恆生大學客座教授羅立群表示，從中國、香港流出的資金，是一場止不住的大潮流，香港這次的變動只是大潮流中的一個波浪。

《今周刊》指出，今年 2 月，新加坡金管局修正了最新的「家族辦公室」（Family Office）制度，在新加坡設立「單一家族辦公室」（SFO）基金稅制更優惠，只要符合相關法令，基金投資資本利得幾乎可完全免稅，同時還把投資商品範圍更加放寬，連伊斯蘭市場的金融商品都一併納入，這個修訂，不只香港、中國有錢人，幾乎是全世界有錢人眼睛都一亮。

英國首富、Dyson 吸塵器創辦人戴森（James Dyson）日前也在新加坡成立家族辦公室，還在多處置產買樓；另外，中國「海底撈」老闆張勇，也被發現早已悄悄聞香而來，《富比世亞洲》雜誌日前公布最新富豪排名才發現，張勇已是新加坡首富，顯然是資金細軟都已飄洋而來了。

亞太金融中心的地位，新加坡顯然已經準備好了，當天上掉下來「香港」這份大禮，新加坡毫無懸念接個正著！