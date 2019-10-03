小七大打異業結盟牌 攜手迪士尼開台灣限定版「米奇複合店」

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (3) 日發表最新 7-ELEVEN 聯名店，與迪士尼合力打造出台灣限定「米奇與好朋友主題店」，7-ELEVEN 表示，此店首次導入全台唯一虛實整合體驗區，具備超過 100 吋的觸控螢幕，可串聯 ibon mart 線上購物中心，並同步販售迪士尼授權限定商品，再創超商創舉。

由於超商密集度高處於高度競爭，統一超表示，今年針對店型下足功夫，品牌聯名店以平均 2-3 個月的展店速度進行中，此次為第 6 家聯名店，日前的「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」、「樂事」和「卡娜赫拉的小動物」均高度受到消費者青睞，帶動業績較過去的既有店成長 20%，未來不排除擴展到外縣市與更多跨業態品牌聯名。

統一超看準迪士尼卡通和周邊商品的高人氣，與迪士尼耗時一年洽談合作，選定「米奇與好朋友主題店」坐落在台北小巨蛋旁的台場門市，統一超表示，主要是看準附近人潮以年輕人、學生族群和遊客居多。

「米奇與好朋友主題店」共 55 坪，為大店格門市，店內分為四大區域，包括虛實整合體驗區、主題座位區、拼圖打卡牆和商品展示區，並設有 48 個座位。

統一超強調，這也是連鎖超商首次導入全台唯一虛實整合體驗區，設有 117.8 吋觸控大型螢幕，可串連到 ibon mart 統一超商線上購物中心，而店內同步販售迪士尼授權限定商品，品項數超過 70 種，甚至有 CITY CAFE 限定米奇造型限定咖啡杯與杯套，預料可將帶動既有店的新一波成長動能。