〈5G試驗場域〉中華電秀5G應用 子公司勤崴展示自駕車

中華電 (2412-TW) 今 (3) 日展示「5G 智慧邊緣化資料中心」及「5G 試驗與培訓場域」，子公司勤崴國際也首次展出自駕車，中華電董事長謝繼茂表示，未來將透過 5G 特性，讓自駕車判斷更精準，不過整套系統非單一業者能完成，需政府扶植基礎建設。

謝繼茂指出，跟過去自駕車相比，今日展出的自駕車，可透過手機 APP 叫車，加上自駕車需接受許多動態訊息，未來透過 5G 就能更即時接收訊息。

執行副總林國豐表示，自駕車技術須結合號誌燈、行人、車與車的連結，非單一電信業者能夠負擔，需要政府提供基礎設施，而電信業則進行後端測試與驗證，才能有完整自駕車系統。

勤崴 (6516-TW) 董事長柯應鴻指出，現今多數自駕車都以影像辨識，判斷前方紅綠燈號誌，今日展出的自駕車則透過決策系統，也就是以 5G 訊號，收集周邊訊息並進一步控制車子，目前自駕車有 4 個實驗場域，包括中華電信學院、虎頭山、彰化及台南沙崙，將把目標擺在海外市場。

5G 試驗與培訓場域中，中華電聯合勤崴、宏碁 (2353-TW)、雷虎 (8033-TW)、萬物聯網智慧科技、西伯、巧立、台灣藝術大學、台灣大學及中華電 5G 新創加速團隊，一同展出智慧駕駛、自駕車、車聯網等應用，希望未來能作為災害防治救援，如智慧交通及智慧救援。

蔡英文今日試乘自駕車時也表示，這回體驗與過去有很大的不同，盼自駕車相關應用及技術可以增進，讓生活更便利，面對即將迎來 5G 生活，政府將努力導入更多資源，並做全方位的規畫。