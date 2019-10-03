〈群益期貨〉就業市場的數據為什麼那麼重要?

有小非農之稱的 ADP 就業數據，9 月就業人數新增 3.5 萬人，比預期的 14 萬人低，前值為增加 19.5 萬人，企業在雇用方面變得更加謹慎，尤其是小型企業，就業市場已經開始出現下滑的跡象，過去三個月平均崗位增加為 14.5 萬人，而去年同期為增加 21.4 萬人，顯示就業市場雖然仍然在成長，但成長動能已經趨緩了。

川普 2016 年選舉時就打著美國優先的旗幟，採取的其中一個手段是破壞了多邊貿易談判，逕行採取雙邊會談，因為川普根深蒂固認為美國在貿易問題上吃了多年的虧，但貿易戰中發動關稅戰，並無法把蛋糕做大，川普只能從固定大小的蛋糕中切最大塊給自己，也就是透過強壓的關稅逼迫或誘使企業回美投資設廠，也可以提振或活絡國內的就業市場，透過打擊敵人來壯大自己，也就是希望在分蛋糕時，別人分少一點，自己分多一點的概念。

但川普也曾在 G7 的場合說過三零的概念，他說要達到＂零關稅、零補貼及零障礙＂，這種國際自由貿易完美的境界似乎是與川普的行逕背道而馳的，但三零、打關稅戰都是川普說的做的，所以我們認為關稅戰是手段，零關稅才是目的，這就是標準的以戰止戰的概念，只不過這硬場確實打的有點久，接下來 11 月 17 日 APEC 峰會，川普和習近平又可望會面，到時是分蛋糕的局面，還是雙方開始相向而行，想方設法把蛋糕做大，才會有個明確的結果，而關於此 10 月 10 日第十三輪華盛頓會談，達成全面性協議，層級不夠高，是不可能的，只可能會有些局部性的協議。

打貿易關稅戰，整個市場蛋糕是做不大的，在這種情況下川普只想切最大塊的，但川普是否得到更大塊的蛋糕，就業市場的好壞就是先期指標，當就業市場成長開始趨緩了，是不是代表川普想要達到的目的沒有達成或效用減弱了，策略如果沒有轉變，接下來的問題不僅僅是蛋糕可能無法分得更大塊，整個蛋糕還可能變小，大家沒得分，這種問題留給 11 月 APEC 峰會去傷腦筋了。

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