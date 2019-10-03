獵殺紅色10月又來？安全帶綁好 多空轉折關鍵

去年 10 月股災陰影揮之不去，美股道瓊指數連續 2 天重挫逾 800 點，台股攻「萬一」果然障礙多。如果台股今日隨美股進行回檔修正，自正式站穩 10800 點關卡以來，剛好也經歷 13 個交易日，多空正面臨重要轉折關鍵，投資人需綁好安全帶! 台股多方最重要的防守位置為 10827 點。關鍵點位為 10827、10847 與 10877 點。

台股今日如跳空開低，未能挺住 10906 點，10900 點關卡保衛戰防線為 10877 點。如能守住 10877 點，多方控盤力道仍在，還有機會往 10927、10947 點。如未能挺住，因颱風假閃過的回測月線，終究還是要來! 指數恐續往 10847、10827 點回測，其中最重要關鍵為 10827 點，如棄守需提防跌勢擴大。而 10800 點關卡保衛戰下方最重要的護城河為 10783 點。

台股指數這波衝高的最大功臣，為台積電與大立光雙王，尤其是台積電一夫當關，股價已創下歷史新高，外資邊買邊喊台積電不貴，因此今日台股能否穩住陣腳，權王台積電與股王大立光還是要角! 但如股王與權王休息，包括鴻海以及其他金融傳產龍頭股，是否能獲得國家隊青睞，穩住台股多頭陣腳，並守護指數，將是觀察重點。

台股因颱風假閃過的回測月線，終究還是要來，這裡也是 8 月 30 日突破月線以來，波段漲幅達 450 點以來的首次回測月線。因此今日起 3 個交易日，將是多空最重要攻防關鍵，如月線確定棄守，盤勢轉為空方控盤，指數要再挑戰「萬一」，難度更高。投資人在此一位置，儘速檢視個股，如已領先大盤跌破月季線，且法人棄養賣超者，最好暫時先行避開! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)