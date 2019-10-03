盤前財經大事搶先讀2019年10月03日

今日操盤前瞻

股東會：大飲、嘉聯益

除權息：百德、臺龍

新戰局開打！美對歐盟飛機與農產品加徵關稅最高 25%

全球關稅戰煙硝四起，美歐新戰局啟動！美國週三 (2 日) 在世界貿易組織 (WTO) 取得勝利後，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，對歐盟輸美商品祭出新關稅，稅率最高 25%。閱讀全文...

中國製造熄燈！三星關閉最後一家手機工廠

隨著中美貿易戰越演越烈，全球供應鏈吹起大搬風，三星電子 (005930-KR) 週三 (2 日) 宣布，關閉中國最後一家智慧型手機廠 「惠州工廠」，手機中國製造全面熄燈。閱讀全文...

聯發科 5G 晶片進度、價格雙獲肯定 外資上調目標價至 460 元

聯發科 (2454-TW) 再獲外資點名看好，在 4G 至 5G 的過渡期間表現不同於以往，晶片進度、價格皆具競爭力，聯發科第 2 顆 5G 晶片較高通提早 1 季量產，後者則因研發資金較高通集中，有助成本效益最大化，綜效可望發揮，重申買進評等，並上調目標價至 460 元。閱讀全文...

5G 頻譜競標申請 5 家電信均完成送件

年底 5G 頻譜競標申請一如外界預期，5 家電信業者均向 NCC 完成遞件作業，由遠傳 (4904-TW) 上週三 (9 月 25 日) 率先完成申請作業，也是最早申請的業者，其他依序為台灣大 (3045-TW)、中華電 (2412-TW)、亞太電 (3682-TW) 及台灣之星。閱讀全文...

香港資金逃走中 富豪撤出 2 億美元哽咽告白：一覺醒來變難民

今年 6 月 9 日，100 萬香港人走上街頭反送中，香港銀行體系向外流出 230 億港幣，同時間，新加坡有大量境外資金快速湧入，反送中 110 天後，除了繼續爭取自由人權，大家開始思考：香港，回不去了，我的錢，該怎麼辦？閱讀全文...



