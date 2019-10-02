◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 62371 0 00677U 富邦VIX -13005 0 00637L 元大滬深300正2 8235 0 2409 友達 -9041 9388 00642U 元大S&P石油 4339 0 2834 臺企銀 -7190 1092 2337 旺宏 2741 4266 3481 群創 -6171 -415 2330 台積電 2183 20750 2317 鴻海 -2536 -14959 2313 華通 1643 7746 2382 廣達 -2131 -3756 2349 錸德 1116 460 2888 新光金 -2101 5977 1504 東元 829 3404 2323 中環 -1907 -3992 2887 台新金 815 10782 00632R 元大台灣50反1 -1718 0 00738U 元大道瓊白銀 761 0 2603 長榮 -1660 4925 4915 致伸 705 1601 1101 台泥 -1521 6388 2880 華南金 702 10148 2883 開發金 -1499 1244 2327 國巨 699 3444 020000 富邦特選蘋果N -1340 0 00671R 富邦NASDAQ反1 683 0 2324 仁寶 -1246 325 00852L 國泰美國道瓊正2 600 0 2002 中鋼 -1245 -13149 00730 富邦臺灣優質高息 525 371 2344 華邦電 -1210 4850 2542 興富發 516 -778 00693U 華頓S&P黃豆 -1201 0 2474 可成 501 3828 6116 彩晶 -1059 -6546 8150 南茂 497 3226 1402 遠東新 -1026 -2769 2618 長榮航 468 2140 2882 國泰金 -953 14187 5469 瀚宇博 459 1798 1301 台塑 -940 1157 2633 台灣高鐵 447 -52 3037 欣興 -876 -7612 2449 京元電子 439 7931 1314 中石化 -811 3699 3034 聯詠 403 75 00648R 元大S&P500反1 -801 0 4906 正文 389 -2403 00707R 元大S&P日圓反1 -727 0 2439 美律 385 1032 2890 永豐金 -676 -3503 5264 鎧勝-KY 347 700 2886 兆豐金 -591 59 3406 玉晶光 302 192 6153 嘉聯益 -576 3 2027 大成鋼 300 2016 0050 元大台灣50 -556 18270 2801 彰銀 295 6979 00633L 富邦上証正2 -534 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股