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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         62371         0    00677U 富邦VIX               -13005         0  
00637L 元大滬深300正2          8235         0    2409   友達                   -9041      9388  
00642U 元大S&P石油             4339         0    2834   臺企銀                 -7190      1092  
2337   旺宏                    2741      4266    3481   群創                   -6171      -415  
2330   台積電                  2183     20750    2317   鴻海                   -2536    -14959  
2313   華通                    1643      7746    2382   廣達                   -2131     -3756  
2349   錸德                    1116       460    2888   新光金                 -2101      5977  
1504   東元                     829      3404    2323   中環                   -1907     -3992  
2887   台新金                   815     10782    00632R 元大台灣50反1          -1718         0  
00738U 元大道瓊白銀             761         0    2603   長榮                   -1660      4925  
4915   致伸                     705      1601    1101   台泥                   -1521      6388  
2880   華南金                   702     10148    2883   開發金                 -1499      1244  
2327   國巨                     699      3444    020000 富邦特選蘋果N          -1340         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            683         0    2324   仁寶                   -1246       325  
00852L 國泰美國道瓊正2          600         0    2002   中鋼                   -1245    -13149  
00730  富邦臺灣優質高息         525       371    2344   華邦電                 -1210      4850  
2542   興富發                   516      -778    00693U 華頓S&P黃豆            -1201         0  
2474   可成                     501      3828    6116   彩晶                   -1059     -6546  
8150   南茂                     497      3226    1402   遠東新                 -1026     -2769  
2618   長榮航                   468      2140    2882   國泰金                  -953     14187  
5469   瀚宇博                   459      1798    1301   台塑                    -940      1157  
2633   台灣高鐵                 447       -52    3037   欣興                    -876     -7612  
2449   京元電子                 439      7931    1314   中石化                  -811      3699  
3034   聯詠                     403        75    00648R 元大S&P500反1           -801         0  
4906   正文                     389     -2403    00707R 元大S&P日圓反1          -727         0  
2439   美律                     385      1032    2890   永豐金                  -676     -3503  
5264   鎧勝-KY                  347       700    2886   兆豐金                  -591        59  
3406   玉晶光                   302       192    6153   嘉聯益                  -576         3  
2027   大成鋼                   300      2016    0050   元大台灣50              -556     18270  
2801   彰銀                     295      6979    00633L 富邦上証正2             -534         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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