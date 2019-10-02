美國買主來了！台美貿易增溫 逾200場商機洽談會明登場

台美貨品貿易近期因貿易戰逆勢增溫，經濟部與外貿協會明 (3) 日將舉辦「2019 年美國商機日」，國貿局今 (2) 日透露，今年將有 19 家美國買主來台參加，行業別橫跨機械設備及零件、資通訊、汽配和廚餐具等，其中更有年營業額超過百億美元的重量級買主，將與我國百家廠商舉辦 200 場以上的商機洽談會。

國貿局表示，美國為我國重要貿易夥伴，去年台美貨品貿易總額近 726 億美元，近期美中貿易衝突，全球經濟成長放緩，帶來許多挑戰，不過，台美貨品貿易逆勢成長，今年 1-8 月雙邊貿易額已達 529.7 億美元，年增 13.8%。

國貿局指出，今年來台參加一對一貿易洽談的美國買主有 19 家，行業別橫跨機械設備及零件、資通訊、汽配、手工具、美妝、文具、家具、廚餐具及紡織成衣等，更包括 Grainger（工業設備產品）、Meijer（大型購物中心）、Staples（辦公用品）、United Natural Foods（有機食品零售）年營業額超過 100 億美元的重量級買主，將與我國百家廠商舉辦 200 場以上洽談會。

經濟部指出，還有來自新墨西哥州、猶他州、賓州及阿拉巴馬州等州政府官員來台參加活動，將介紹投資環境和商機，串連雙邊貿易與投資機會，深化台美經貿夥伴關係，另外也將安排各州政府官員，拜會我國主要產業公協會及廠商，以發掘雙方潛在合作商機。

經濟部表示，台商因應美中貿易衝突的回流投資，將研發及高價值製造業帶回台灣，透過美國商機日活動，除了可協助媒合兩地商機外，也期盼鏈結雙方產業合作，擴大台美在全球市場的出口商機。