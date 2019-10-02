南山人壽「健康存摺」核保更便利 首創保險業APP直接串接

南山人壽宣布推動「健康存摺」應用服務，為提升核保流程的便利性，南山人壽既有保戶未來再向南山人壽投保時，若經核保評估需要提供相關就診紀錄，保戶可選擇透過「南山人壽行動智慧網」APP，直接串接健保署「健康存摺」，下載特定期間的就診資料並授權同意提供南山人壽進行核保作業，e 指完成，大幅簡化並加速投保作業流程。

南山人壽 APP 成功與健保署的「健康存摺」資料庫直接串接，大幅簡化投保作業流程，致力提供保戶便捷貼心的優質服務。未來南山人壽保戶再向南山人壽投保時，就能夠透過這樣的服務加速投保、核保時效，同時加速整體流程效率，藉由 APP 串接使個資不落地的作法，也讓保戶更安心。

「健康存摺」系統於 2014 年在健保署官網上線，提供民眾查詢個人的就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查等各項資料之線上服務，並入選「2019 智慧城市創新應用獎」-「政府智慧治理組」智慧醫療獎項。截至今年 8 月底，「健康存摺」登入及使用人數達 142 萬人，使用人次約為 1581 萬人次。

健保署為擴大服務應用，特別於今年開放「軟體開發套件 (Software Development Kit, SDK)」功能供第三方介接，共同創造健康資料的多元應用。南山人壽率先積極接洽申請，經過健保署審核通過後，與「南山人壽行動智慧網」APP 串聯成功，也是保險業首次應用「健康存摺」於核保服務上。

南山人壽指出，此次首創將「健康存摺」應用於核保流程，當南山人壽既有保戶再次投保時，若經核保評估有需要請保戶提供就診紀錄，保戶即可選擇 e 化的管道，直接透過「南山人壽行動智慧網」APP 進入「健康存摺」，於授權同意之範圍內利用 SDK 串接功能直接提供就醫資料，縮短過去保戶必須跑醫院診所申請文件的冗長流程。

民眾若想要完成「健康存摺」的註冊及認證，現在已開放能透過「手機快速認證方式」，完成健保卡註冊和行動裝置綁定，程序更為簡便，登錄之後，民眾即可隨時掌握自己的健康資訊，管理自我健康。

南山人壽並表示，此次雖然是透過 APP 介接健保署建置的「健康存摺」，但民眾對自身健康資料仍保有高度的自主權，可自行決定是否提供資料以及提供資料的範圍，同時為保護個資，在提供前需經過嚴謹的身分認證程序，在傳遞資料前也會提醒民眾再次確認，而資料傳輸過程的安全性也受到高度保障，降低個資外洩風險，相較於民眾自行下載後再以電子郵件方式傳遞更加安全。南山人壽的個資蒐集、處理及利用等作業，也都依照現行法規辦理，個資不落地的作法，保戶可以更放心。

為推廣此一創新服務，自即日起至 2019 年 12 月 31 日止，南山人壽既有被保險人向南山人壽投保新契約或加保，經核保照會需要提供相關就醫資料，並選擇透過南山人壽行動智慧網 APP 登入「健康存摺」提供核保所需之就診資料者，被保險人即可參加抽獎活動，有機會獲得禮券乙份。