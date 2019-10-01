協助企業數位轉型 微軟攜手碩網推AI企業助理

微軟 (MSFT -US) 加速協助台灣企業進行數位轉型，今 (1) 日宣布與碩網資訊合作，在 Office 中導入 AI 企業助理 SmartWork，這也是微軟繼日前台灣新 AI 研發中心落成、與台達電 (2308-TW) 策略結盟後，再度攜手台灣企業布局數位轉型。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟攜手 AI 夥伴碩網運用 SmartWork，提升 Teams 應用，目前 Teams 每日用戶數達 1300 萬，Office 365 也有 2.14 億訂閱數，預期企業導入 SmartWork 後，將可協助提供技術支援、內部員工訓練，也能進一步協助企業進行數位轉型。

碩網資訊總經理邱仁鈿表示，AI 人工智慧並非取代人力，而是透過大數據協助企業人員，找出耗時且重複性高的工作項目，將專業發揮在更需要創造力、團隊合作與社交能力的工作項目上，他也指出，SmartWork 將可串接企業內部 ERP、財務與訂單管理等系統，提供一站式客製化整合所有工作資訊。

碩網表示，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行將率先導入 SmartWork AI 企業助理，除了使用微軟 Office 365 雲端解決方案，也在對外溝通的客服中，提供對話式服務 - 智慧小豐，預期未來與公司現有資料庫整合下，將延伸出更多營運、行銷、研發等創新應用。