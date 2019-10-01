私募基金去年可動用達2兆美元創新高 台私募基金四大挑戰待解

美中貿易戰拖累全球經濟成長動能，據統計，去年募資總額 4320 億美元、年減 24%，其中私募基金可支配金額高達 2 兆美元，再創歷史新高，勤業眾信指出，台灣私募股權基金面臨的重要四大議題，包括：協助台灣企業轉型、投資後價值提升、貿易戰的挑戰與機遇、漸趨開放的投資環境，而透過私募基金挹注，有助於企業調整營運方向。

勤業眾信今 (1) 日發布《2019 台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》報告，全球私募股權募資總額在 2017 年創下金融海嘯以來的新高紀錄，其中 2018 年經歷時間最長的牛市，但第 4 季因市場動盪對經濟成長放緩的預期，導致年末私募股權基金融資下滑。

去年台灣募資金額共 4320 億美元、年減 24%，完成募資基金數檔數從 1670 支減少至 1176 支，即使募資總額與完成募資基金數雙雙下降，募資總額仍連續 5 年超過 4000 億美元。

勤業眾信指出，截至 2018 年底，私募基金的可支配資金總金額達 2 兆美元，其中併購基金 (Buyout Fund) 達 6950 億美元，占比約三分之一。

勤業眾信表示，台灣私募股權基金投資交易偏好主要鎖定「具績效、市場差異化和全球持續發展潛力」的企業，過去私募基金投資偏重有線電視產業，近年的投資產業更加多元，除熱門的高科技、媒體與電信產業 (TMT) 外，生技醫療產業、化工與民生消費領域的「隱形冠軍」傳統產業，也逐漸受到國際級大型投資機構青睞。