外資買超140億元創近8個交易日最大量 一半資金買台積電

台股加權指數今 (1) 日呈現價量齊揚多頭格局，終場收全日最高 10967.65 點，上漲 137.97 點，成交量也放大至 1456 億元，伺機挑戰前高 10994 點，據統計，三大法人在集中市場買超達 127 億元，其中，以外資買盤最強勁，買超共 140 億元，是近 8 個交易日來單日最大量，而光是台積電就占了 74 億元買超金額，為 10 月行情注入一劑強心針。

三大法人今日集中市場合計買超 127 億元，其中外資買超 140 億元，投信買超 1.62 億元，僅自營商賣超 14.9 億元。

法人指出，自營商自 9 月 6 日以來，僅在 9 月 24 日微幅買超，目前已連 4 賣，反映中小型股暫未跟上大型權值股上漲腳步，目前看來 10 月行情有好的開始，但仍有待中小型股換手跟上。

外資今日買超前 10 大標的中，權值王台積電居冠，獲外資買超 2.67 萬張，金額逾 74 億元；其次為聯電和晶電，買超張數均逾萬張，元大 S&P 原油反 1、國巨和華新科均超過 8000 張，華新、第一金、新光金和緯創均有 6000 張以上。

外資賣超前 10 大標的，依序有元大 S&P 原油正 2 超過 5 萬張，元大台灣 50 反 1 近 2.7 萬張，元大滬深 300 正 2 超過 1.7 萬張，旺宏逾 1.1 萬張，統一 7500 張，元大金和彩晶均逾 6000 張，兆豐金、友達和中鋼在 5000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的依序有華通、華新科和元大高股息均超過 1000 張，可成近 900 張，日月光投控和嘉聯益 700 張，國巨 600 餘張，台積電、長榮和中美晶在 500 張上下。

投信賣超前 10 大標的則有景碩和義隆均達千張，建準、統一 900 餘張，巨大、南亞科和世芯 - KY 800 張上下，智原、台泥和京元電子在 600 張左右。