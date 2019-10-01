新潤7.6億元標下新莊北側知識產業園區建地 首度介入廠辦市場

新北市政府今 (1) 日辦理新莊、三重、金山和林口等 26 筆土地標售，其中新潤興業 (6186-TW) 投入近 7.6 億元，標下新莊北側知識產業園區 907 坪土地，最受市場矚目，新潤主管指出，此建地將於明年第 2 或第 3 季推案，並在 3 年內完成開發，主要將鎖定純辦及廠辦等企業需求。

新潤興業過去一直專注北台灣住宅開發建案，在大台北地區辦公空間需求高的狀況下，今日標下新莊北側知識產業園區產業專用區建地，首度投入廠辦空間開發。不過，受新北市政府限時 3 年完成開發的進度管制，公司表示，此建地 12 月底交地，新潤興業最快明年第 2 或第 3 季推案，並在 3 年內完成開發。

新潤興業今天標下新莊北側知識產業園區標號 855 和 855-1 合併標售 907 坪的土地，總金額 7.6 億，拆算土地單價每坪 83.7 萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，看好台商回流，工業廠房需求正熱，產業園區整體規劃有助後續發展，且新莊新知段土地近年交易單價，平均在 80-90 萬之間，接近新北產業園區站甚至有百萬身價，這次底價介於 73-81 萬之間，略低於行情，因此吸引開發商進場，最後平均得標單價為 78-84 萬之間，符合市場行情。

台灣房屋頭前旗艦特許加盟店店東鄭文凱表示，新莊北側知識產業園區計畫引進電子及資通訊、生技醫療、綠色能源、機械設備、金屬製品製造、物流等產業，後市可期，該區域位置交通便利，尤其以近園區 A3 站更有價值，因此周邊土地較熱門，也較優先吸引開發商進駐。