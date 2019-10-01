營運入旺季 華研音樂Q3獲利將優於Q2

華研音樂 (8446-TW) 受惠授權業務營收持續貢獻，加上下半年演唱會場次為上半年的 2 倍，適逢傳統營運旺季，第 3 季營收可望優於第 2 季，獲利也續揚。

華研下半年已排定的大型演場會，將再增加 2 場至 21 場，為上半年 10 場的 2 倍，使全年演唱會場次達 31 場，達到去年 13 場的 2.4 倍。且旗下藝人持續推出作品，江宏傑擔任日本 GTN 公司代言人，F.I.R. 與日本 Do As Infinity 大無限樂團合作單曲，曾之喬主演的新戲討論熱烈，在藝人作品獲熱烈迴響之下，相關活動邀約可望更熱絡。

華研表示，下半年已排定的大型演唱會較原定再增加 2 場，且授權業務方面，在阿里巴巴參與戰略合作方網易雲音樂融資的資金挹注下，可望帶動網易雲付費會員成長，對公司授權業務具正面助益。

華研近來授權收入營收占比逐年攀升，已由 2017 年的 24.5%，提升至去年的 43.59%，今年第 2 季更攀升至 62%，使演藝經紀收入比重相對下滑至 37%，雖然由於 S.H.E 未續約，使整體營收規模減少，但因授權收入毛利表現較佳，也因此帶動華研獲利走揚。

華研 7、8 月累計營收已達 2.67 億元，法人看好，由於第 3 季進入傳統營運旺季，營收可望優於第 2 季，且在各事業營收占比持穩下，獲利也將續揚。