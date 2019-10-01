中火新設2部燃氣機組 環評初審有條件通過

中火規劃新設 2 部燃氣機組，行政院環保署今 (1) 日召開環評初審第 4 次會議，台電承諾，空氣品質指標 (AQI) 大於 100，不啟動備用燃煤機組發電，若啟用最多不超過 2 部，最後有條件通過環評初審，將再送大會審查。

台中電廠規劃新設 2 部燃氣機組，日前引發中市府反彈，要求汰舊換新，台電表示，中火現有 10 部燃煤機組，未來新設 2 部燃氣機組後，4 部燃煤機組將轉備用，秋冬不運轉，春夏時節備轉容量率低於 8% 時才會啟用。

不過，據了解，環評委員會中提出多項質疑，包括舊有燃煤機組應轉備用或除役、白海豚及潮間帶低棲生物保護等問題。

台電承諾，將針對天氣狀況進行調度，若 AQI 大於 100 ，不啟動備用燃煤機組發電，且燃煤機組啟動時最多不超過 2 部，廢水回收率要超過 9 成，降低 SOx (硫氧化物) 到 4ppm 以下等有條件通過環評初審，各類情境報告須再交由大會審查。

台電指出，針對精進環保改善計劃，採取短、中、長期措施，近 2 年來共降載 622 次，空氣污染物減排超過 4000 噸。中期目標是在 2024 年前投入超過 413 億元，執行既有空污防制設備改善升級，並興建 2 座室內煤倉降低揚塵。

台電長期目標則是落實減煤增氣，興建 2 部燃氣機組，總裝置容量 200 至 260 萬瓩，第 1 部機組預計 2024 年商轉，配合政府 2025 年燃氣發電占比達 50% 能源轉型目標。