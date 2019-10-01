華新上海子公司出售土地及廠房 處分利益逾7億元

華新麗華 (1605-TW) 宣布，子公司上海白鶴華新麗華特殊鋼製品，配合政府區域規劃徵收辦理，處分土地使用權及廠房，並與白鶴鎮土地減量化工作小組辦公室簽約，可認列處分利益 1.63 億元 (約新台幣 7.09 億元)，認列時間則將依政府撥款時程。

華新指出，因配合上海市青浦區白鶴鎮政府區域規劃徵收，將中國上海白鶴華新麗華特殊鋼製品的土地使用權及廠房，賣給上海白鶴鎮土地減量化工作小組辦公室，其中，土地使用權 223.261 畝，每畝單價約人民幣 62.9 萬元 (約新台幣 274 萬元)，廠房 44969 平方公尺，每平方公尺單價約人民幣 2000 元。

華新指出，2016 年時董事會通過處分廠房使用權，並報廢相關設備，目前合約已簽約完畢，處分認列時間點則要依據政府撥款時程。

另外，華新拓展中國南京地產，其中，商場「華采天地」營運超乎預期，平日營業額逾 200 萬元，假日倍增至 400 萬元，並朝中國一級商場目標邁進；住宅「璟園」，預計下半年開始銷售、獲利，法人估，每戶單價最高達新台幣 4000 萬元，若順利交屋，後續營運可期。

華新 8 月營收 96.57 億元，月減 3.42%，年減 40.25%；累積前 8 月營收 938.4 億元，年減 30.17%。