〈華新法說〉出售子公司尚未完成交割 上半年純益年減72% EPS 0.64元

華新麗華 (1605-TW) 今 (2) 日召開線上法說會，由於去年出售南京華新有色金屬逾 9 成股權，交易金額人民幣 10 億元尚未完成交割，加上美中貿易戰部分商品開始課徵關稅，使得第 2 季稅後純益 16.09 億元，較上季增加 2.1%，不過較去年同期減少 0.56%，每股純益 0.48 元；上半年稅後純益 21.22 億元，年減 72%，每股純益 0.64 元。

華新第 2 季營收 371.23 億元，季增 0.27%，年減 26.9%；毛利率 5.25%，季增 0.1 個百分點，年減 5.2 個百分點；營益率 1.67%，季減 0.5 個百分點，年減 6.6 個百分點；稅後純益 16.09 億元，季增 2.1%，年減 0.56；每股純益 0.48 元。

華新上半年營收 741.84 億元，年減 27.3%；毛利率 5.2%，年減 6.5 個百分點；營益率 1.94%，年減 7.6 個百分點；稅後純益 21.22 億元，年減 72%；每股純益 0.64 元。

華新業務聚焦在不鏽鋼、電線電纜及商貿地產等 3 大領域，不鏽鋼方面，潘思如表示，去年第 2 季開始，整體市場出現劇烈變化，包括美中關稅壁壘、中國、印尼不斷有產能開出，尤其印尼青山鋼廠更有低價格原料優勢，並銷往台灣，導致不鏽鋼獲利開始走下坡。

不過，華新也啟動因應，上半年調整產品組合，像是增加直棒鋼下游比重、開發新鋼種及擴充產品尺寸規格等，不鏽鋼獲利已從今年第 2 季逐漸回溫。

電線電纜部分，潘思如指出，獲利相對穩定，主要受惠太陽能與風能等綠能相關線纜成長快速，及港機線纜取得大型港口試用，目前已進入最後測試階段。