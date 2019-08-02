〈華新法說〉住宅案璟園下半年開始銷售 下半年營運添動能

華新麗華 (1605-TW) 拓展中國南京地產，展望下半年，財務處長潘思如表示，商場「華采天地」第 2 季開幕，營運比預期好，將朝一級商場目標邁進，此外，住宅案「璟園」下半年也將開始銷售，法人估，除商場營運狀況佳，若璟園能開始順利交屋，將挹注上億元營收，有助後續營運。

華新 2006 年取得中國江蘇省南京市河西新區土地，總基地面積約 17 萬平方米，名為「華新城」，由旗下子公司華新南京置業負責開發營運，開發區塊分為 ABCD 地塊。

南京華新城 AB 地塊的商場「華采天地」已於今年 5 月開幕，潘思如指出，開幕銷售額超乎預期，目前平日營業額逾 200 萬元，假日倍增至 400 萬元，將朝中國一級商場目標邁進。

此外，AB 地塊商場旁，興建 2 棟辦公大樓，分別為 12 層及 58 層的大樓，預計 2021 年下年完工。

南京華新城 D 地塊住宅「璟園」，潘思如表示，已於 2017 年建設完成，僅剩 3 萬坪米住宅商品，預計下半年開始銷售、獲利，每坪售價將與第一、二期住宅案相當。

法人推估，每平方米約 4.5 萬元，每戶單價最高達新台幣 4000 萬元，若三期均能順利交屋，可望為下半年營運添動能。