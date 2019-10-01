「孩子的書屋」不賣書 供應陪伴讓孩子的心完整長大

台東「孩子的書屋」今年走進第 20 個年頭，提供家庭功能不彰的孩子們下課後寫作業、學音樂、練體育的地方，創辦人陳俊朗相信「陪伴」是改變一切的起點，透過理解與接納，讓孩子重新感受到愛與關懷，就能創造機會、翻轉生命。

孩子的書屋接班人陳彥翰表示，目前在台東有 9 個據點，幫助 250 個弱勢孩童，獲得的捐款用來幫助國小到國中的學童，改善基本生活也培養未來生活技能。書屋並非安親班也不是補習班，不規定考試成績，而是透過伴讀，補強孩子們基本學力的不足，並持續透過多元課程、活動，帶孩子探索自己、挖掘天賦。

戶外運動就是多元教育的一環，除了完成單車環島壯舉，孩子們還挑戰用獨木舟 30 天環台一圈，每天日曬烈焰至少划 5 到 8 個小時，面對海風與逆流，考驗著長時間的體力與意志力，單挑太平洋一千公里的孤獨與乏味，也與自己對話，和隊友溝通。

個性文靜的孩子，書屋也有開設音樂社團，教導森巴鼓、爵士鼓、烏克麗麗等，也可體驗音樂錄製、建置音樂工作團隊，「踹音樂」因此而誕生，提供孩子們單純的音樂表演空間，學習勇於展現自己找回自信。

承啟「陪伴生活」，孩子的書屋也重視「栽培未來」，透過社區輔導機制或技職教育，讓每個孩子有自立機會。陳彥翰表示，未來希望書屋可以不必仰賴募款，因此近年陸續打造農業隊、工程行、烘焙坊與咖啡廳作為育成中心，提供工作機會讓孩子與家長學習一技之長，並期盼部分營收能夠回饋書屋。

鉅亨一年一度愛心送暖活動已舉辦 14 年，總計幫助過逾 20 個社福機構團體，由南到北、從東岸到西岸，將企業溫暖送到每個受贈機構，今年特別關懷身障、偏鄉孩童，期望透過傳媒力量拋磚引玉，幫助孩子們快樂成長。