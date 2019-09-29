拆解發現Switch Lite也存「人物飄移」風險 美集體訴訟納Lite進訴狀

據遊戲網站《IGN》報導，甫於 9 月 20 日發布的 Switch Lite 經過拆解實驗後發現，屬於平價版的 Switch Lite 的手把與較貴的 Switch 手把皆使用了相同的零組件，這讓 Switch Lite 消費者可能在遊玩途中，與 Switch 一樣也存在著「人物飄移」之風險。

美國一間正對 Switch 手把「人物飄移」問題進行集體訴訟的律師事務所 Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) 在近日修改了訴訟內容，將 Switch Lite 也納入到訴狀之中，以保障 Switch Lite 消費者之權益。

自今年 7 月開始，CSK&D 律師事務所即啟動對 Switch 手把之調查，並向任天堂發起集體訴訟，訴狀指控，任天堂犯下商業欺詐且違反美國聯邦保修法，指控要求任天堂需對消費者賠償；而美國任天堂則回應表示，所有出問題的 Switch 手把都可以免費維修。

而雖然在上市前，任天堂曾對於 Lite 手把存在「人物飄移」做出回應，表示希望消費者能夠按照產品設計、良好使用，不過根據拆卸實驗發現，Switch Lite 使用了與 Switch 相同的手把零件，這也意味著在使用數個月之後，消費者也將有很大機率，出現搖桿「人物飄移」之問題。

CSK&D 本次修改集體訴訟內容，將 Switch Lite 以及單獨購買 Joy-Con 手把之消費者皆包含在內，以維護消費者權益。

市場分析，CSK&D 該起集體訴訟案影響重大，因若美國以外的消費者也想要維護消費者權益，那麼將很大程度上，會參考本次美國的集體訴訟判決結果。