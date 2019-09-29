〈觀察〉台遊戲廠授權自有IP營運分潤 衝刺獲利成長

由於國內遊戲廠獨立開發的自研產品，在中國市場取得佳績越趨困難，近來不少擁有自有 IP 的台廠，透過授權 IP 給中國廠商開發遊戲，抽取營運分潤，以獲得穩定的收益貢獻。

傳奇 (4994-TW) 授權 IP 給中國簡悅開發的《風之國度》，便帶動其今年首季營運單季轉盈、營收月月創高，大宇資 (6111-TW) 授權 IP 給中國網易的《軒轅劍龍舞雲山》也將於 10 月上市，表現備受市場看好。

與中國遊戲廠商相較之下，台廠遊戲研發預算相對有限，行銷資源也極不對稱，使自研產品在中國市場發展更趨困難，也因此，近來台廠除積極將自研遊戲拓展至東南亞或日本市場外，擁有自有 IP 的台廠，也轉而將 IP 授權給中國遊戲廠開發遊戲，以抽取營運分潤。

傳奇為近來在 IP 授權開發遊戲方面，表現最亮眼的台廠，以自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》，授權中國簡悅開發日系 MMORPG 手遊《風之國度》，去年第 3 季在中國推出，12 月初也在台港澳雙平台上市，今年 4 月並進軍日本市場，寫下亮眼成績，成功拓展海外營運版圖。

在《風之國度》動能強勁下，傳奇今年首季終結連 10 季虧損，每股賺 1.52 元，營運成功轉盈，且今年以來營收幾乎逐月改寫新猷，7 月營收登峰達 3.95 億元，前 8 月累計營收也寫下近 9 年新高紀錄，年增 3.22 倍，營收規模較去年大幅擴增。

大宇資則是以自有 IP 授權中國網易，並與其共同開發手遊《軒轅劍龍舞雲山》，光遊戲開發費用就高達人民幣 2 億元，是備受看好的年度大作。據悉，軒轅劍龍舞雲山已內測超過 1 年時間，在中國所測得的數值表現均相當不錯，目前中國預約人數已達 105 萬，目標為上市前 3 個月擠進雙平台前 10 名。

《軒轅劍龍舞雲山》表現備受市場看好，法人認為，該款手遊上市後，營收分潤貢獻可期，上市首月可望挹注大宇資單月每股純益達 1 至 2 元，可望帶動大宇資第 4 季本業營運成功轉盈，下半年本業表現也將因此優於上半年。