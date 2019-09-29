〈觀察〉北市飯店掀餐廳改裝潮 原來都是為了瞄準摘星

近來北市五星飯店掀起館內餐廳改裝潮，包括台北晶華、台北國賓、台北亞都均陸續完成大改裝、菜單也跟著全面翻新，甚至是連續 2 年拿下米其林三星的台北君品酒店，最新透露明年第一季將調整館內西餐廳。各大業者不僅為因應高度競爭的市場，事實上，過去 2 年公布的兩份米其林摘星名單，飯店內餐廳摘星者僅有 4 家，占比不到 20%，顯然，飯店業都在積極調整重新出發，力拚摘星。

觀察今年最新公布的米其林摘星餐廳，三星仍由君品頤宮蟬聯，也是唯一的三星餐廳，而二星名單共有 5 家，其中一家是台北喜來登飯店內的請客樓，獲得一星者共 17 家，飯店內餐廳也只有台北亞都天香樓和台北文華雅閣入榜，顯然，即便飯店餐飲一向是國內高級料理的代表，卻不見得獲國際評比青睞，頂多拿到米其林餐盤。

可看出，面對二次米其林摘星評比，均未拿到一顆星星的老牌五星飯店，決定開始急起直追，台北晶華酒店針對館內「晶華軒」斥資近 2000 萬元調整，並延攬新主廚團隊，設定為完全粵菜餐廳。

而台北晶華館內人氣西餐廳「Robin's」也將進行開業以來最大改裝，預計耗時 40 天，斥資至少 6000 萬元，也就是說，光是館內 2 家餐廳，晶華就花了 8000 萬元左右升級。

值得關注的是，此次晶華軒延攬的是二大星級名廚，包括有超過 30 年粵菜經驗、曾率日本大阪麗思卡爾頓酒店獲得日本米其林 1 星的粵菜主廚鄔海明，以及曾率香港立苑集團拿下米其林 2 星的中式點心行政主廚吳滿權，可說是下了重本，摘星企圖心強。

台北亞都麗緻飯店館內巴黎廳 1930 則首度採行聯名方式，重新開幕，攜手日本廚藝之星高山英紀 (Hideki Takayama)，以新品牌「Paris 1930 de Hideki Takayama」重新詮釋法式料理。

高山英紀來頭也不小，曾代表日本參加有廚藝界奧林匹克之稱的包庫斯世界烹飪大賽 (Bocuse d'Or)，獲得兩次亞太冠軍與世界第 5 佳績，為巴黎廳 1930 注入全新能量。

台北國賓川菜廳自 5 月封館整修，耗時 5 個月、斥資億元，將於 10 月新登場，國賓目標為打造全台最好的川菜廳，以北宋知名畫作「文會圖」為靈感出發，導入六大元素「會友、論道、品茗、鑑古、酌酒、撫琴、宴飲」貫穿整體用餐空間，並派主廚團隊到四川多家名店取經，改裝後再推出超過 30 道新菜色，正宗且濃厚的中菜風格，可望受到市場上更大注意。

整體來看，多家老牌五星飯店不約而同選在今年調整，並於第 4 季重新登場，除了可望為飯店帶來更大的來客效益，接下來能否因此獲得米其林星級肯定，值得關注。