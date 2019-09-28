聯電遭美投資人提集體訴訟 控違反證交法

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日公告，遭美國購買聯電美國存託憑證 (ADR) 之人，以違反美國 1934 年證券交易法、及 Rule 10b-5 等為由，提起集體訴訟，已於美東時間 9 月 27 日收到訴狀，聯電強調，公司向來尊重其他公司智財權，絕無侵害他人權益或有違法情事，將循法律途徑維護公司權益。

美國司法部去年 11 月起訴福建晉華、聯電，及晉華總經理陳正坤等 3 名台灣人，共謀竊取美光商業機密，藉此圖利福建晉華，聯電當時表示，將配合司法調查，並採取適當措施，提出證據抗辯以捍衛權益。

美國司法部起訴的官司判決尚未定案，聯電又在美國遭提起另一波訴訟。聯電公告，由於先前美國司法部在美依相關美國法律起訴公司，衍生原告 Kevin D. Meyer 代表自己，及其他購買聯電美國存託憑證 (ADR) 之人，在美國紐約南區聯邦地方法院，對本公司及若干高階經理人提起訴訟。

聯電指出，原告以聯電違反美國 1934 年證券交易法、及規範內部人交易的主要條文 Rule 10b-5 等為由，提起集體訴訟 (Class Action)，已於美東時間 9 月 27 日收到訴狀。

聯電表示，已委請律師處理，以捍衛公司權益，並強調公司向來尊重其他公司智慧財產權，並遵守相關法令，絕無任何侵害他人權益、或原告指摘的違法情事，本案原告的請求實屬無理由，將循法律途徑，維護公司權益。