美中10/10談判、台積市值破7兆、中石化標下京華城 本周重要大事回顧

美中貿易最新進展，雙方高層據傳將在 10 月 10 日進行新一輪貿易談判，但美國總統川普先遭到眾議院彈劾調查，國內焦點方面，晶圓代工龍頭台積電後市看旺，本周股價創歷史新高，市值突破 7 兆元大關，另外，中石化砸下 372 億元標下京華城，未來將闢建頂級商辦，台股本周下跌 100.01 點，漲幅 0.92%，來到 10829.68 點，周線收黑終止連 5 紅，以下是本周重要大事回顧：

美中貿易談判傳 10/10 登場 川普先被眾議院彈劾調查

外電周四 (26 日) 報導，美中高層級貿易談判將於 10 月 10 日華府登場，為期兩天，消息人士表示，中國國務院副總理劉鶴將率團至華府，與美國貿易代表萊特海澤與美財政部長梅努欽會面磋商。

美國總統川普周三 (25 日) 表示，美中貿易協議可能比預期還早達成。

但在此同時，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周二 (24 日) 宣布，正式對美國總統川普啟動彈劾調查，主因是大多數民主黨員譴責總統濫用職權，曾多次施壓烏克蘭總統，民主黨懷疑川普藉此拖延對烏克蘭承諾的 2.5 億美元軍費，因此國會罕見採取啟動彈劾調查。

美將制裁 6 家轉運伊朗原油的中國企業

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 周三 (25 日) 表示，美國正對部分中國企業實施新一輪制裁，由於其涉嫌轉運伊朗石油從伊朗轉移石油而實施制裁，蓬佩奧在聯合國大會上稱，這是對伊朗施壓的新一波制裁，並表示美國將會擴大這場行動，好讓其他國家擺脫與伊朗經濟的交易往來。

蓬佩奧在聯合國大會休會期間發表言論時，提到美國目前正針對轉運伊朗石油的 6 個中國企業和 5 名中國人進行制裁，被列入制裁的 6 家中國企業其中以中遠海運為主，分別是中和石油、香港昆侖船務、崑崙控股、飛馬 88、大連中遠海運油品運輸有限公司、大連中遠海運油運船員船舶管理有限公司。

日本 JDI 紓困案中資擬收手 蘋果考慮擴大 2 倍投資

以嘉實基金為首的中國投資集團周四 (26 日) 傳將宣布放棄對 Japan Display 的投資計劃，Japan Display 因此將被迫重新開始尋找投資者，知情人士表示，蘋果 正在考慮加大對 Japan Display 的投資翻倍，從 100 億日圓增加至 200 億日圓，但蘋果發言人沒有回應，若按照原計劃，中國資金原先將提供 800 億日圓以營救 Japan Display。

墨西哥央行宣布二度降息

墨西哥央行周四 (26 日) 再度宣布降息，這是繼上個月 15 日央行創下 5 年來首次降息後的第 2 次調降指標利率，這回又再調降 1 碼 (25 個基點)，將基準利率降至 7.75%，據瞭解這項決定是由 5 人組成的墨西哥央行委員會投票表決通過，符合分析師預期。

墨西哥央行委員會表示，考慮到整體通膨脹的緊縮、經濟成長停滯不前，以及公債殖利率下滑，不排除未來再降息的可能性，他們更在會議後聲明，有兩位委員會成員甚至想將基準利率降至 7.5%。

台積電創歷史新高價 市值衝破 7 兆元大關

晶圓代工龍頭台積電受惠外資相繼調高目標價至超過 300 元，且下半年營收可望較上半年大增 32%，寫下 10 年來首見的好成績，周五 (27 日) 股價持續走強，終場收在 272 元，市值成功衝破 7 兆元大關、達到 7.05 兆元。

研調機構 IC Insights 預估，台積電在大客戶蘋果與華為 7 奈米需求貢獻下，下半年營收將較上半年跳增 32%，為業界水準的 3 倍，也是近 10 年來，首次寫下下半年營收較上半年成長逾 3 成的好成績，其中，第 4 季營收估季增 15%、達 105 億美元，且第 4 季 7 奈米製程營收比重將拉升至 33%，估全年 7 奈米製程營收占比將達到 26%，較去年的 8% 大幅成長。

台積電 8 月營收達 1061 億元，再寫歷史新高，月增 25.2%，年增 16.5%，7、8 月營收已達 1908 億元，第 3 季營收表現可望順利達陣，甚至不排除超標，台積電對第 4 季營收展望也正向，預期營運將持穩向上，下半年逐季成長。

中石化砸 372 億元標下京華城 將闢建頂級商辦

京華城土地永久所有權國際標售案周三 (25 日) 四度公開標售，由中石化旗下鼎越開發以 372 億 1 萬元得標，中石化表示，土地開發是公司雙主軸發展重點之一，看好未來台北市東區辦公大樓市場，決定由鼎越開發參與投標，而京華城地上物預計明年初動工拆除，規劃闢建 4 棟地上層 19 樓的頂級商辦，有機會在 2023 年完工。

中石化目前營運採取石化本業與土地開發雙主軸並進，京華城聯貸主辦銀行凱基銀行曾希望中石化以最大股東身份，參與研議合作方案，而中石化也尋訪開發商共同投標，同時在內部進行詳細評估，經專業團隊評估後認為，京華城標售案確實有前景，最後決定由旗下鼎越開發公司獨自參與投標。

不過，針對市場指控未經董事會決議等，中石化周五 (27 日) 也發聲明強調，透過鼎越參與京華城投標案，是經過審計委員會、董事會完整與詳實評估，考量公司與股東利益後，在依法利益迴避下決議通過，譴責民意代表與名嘴的炒房言論誤導投資大眾。

聯電獲准併購日本三重富士通半導體 100% 股權 10/1 完成

晶圓代工廠聯電周三 (25 日) 宣布，已符合所有相關政府機關成交條件，獲最終批准，併購與富士通半導體 (FSL) 合資的 12 吋晶圓廠日本三重富士通半導體 (MIFS) 全部股權，最終交易金額為日幣 544 億元 (約合新台幣 156.83 億元)，完成併購日期訂定為 10 月 1 日。

富士通半導體 (FSL) 與聯電在 2014 年達成協議，由聯電通過分階段逐步從 FSL 取得 MIFS 15.9% 股權，而 FSL 現已獲准將剩餘 84.1% 的 MIF 股權，轉讓給聯電，而 MIFS 成為聯電全資子公司後，將更名為 United Semiconductor Japan Co.，Ltd(USJC)。

除 MIFS 股權投資外，聯電與 FSL 更透過聯電 40 奈米技術授權，及於 MIFS 建置 40 奈米邏輯生產線，進一步擴大彼此合作關係。聯電共同總經理王石表示，這樁併購案將達到雙贏綜效，為新的、及現有日本客戶提供強而有力的支持，且 USJC 的加入，正符合聯電佈局亞太 12 吋廠生產基地產能多元化的策略。

中鋼高層人事異動 王錫欽升任總經理

中鋼周一 (23 日) 召開董事會，通過高層人事異動案，總經理林弘男將在 9 月 30 日卸任，職缺將由執行副總經理王錫欽升任，此外，執行副總職務由業務部門副總黃建智升任，業務副總職務由業務部門助理副總經理劉敏雄升任，皆從 9 月 30 日起生效。

業界認為，技術出身的王錫欽，擔任中鋼重要子公司中龍鋼鐵的董座多年，熟稔研發、生產、業務等領域，加上在風電領域也有專精，可望扮演中鋼持續拓展利基型、多元化市場的重要推手。

嘉聯益、瀚宇博德發行新股換股案 最快 9 月底完成

華新集團旗下 PCB 廠瀚宇博已用 24.38 億元，參與嘉聯益私募，資金已到位，目前瀚宇博持有嘉聯益 17.39% 股權，為嘉聯益最大單一股東，雙方發行新股換股案，周二 (24 日) 申報生效。

嘉聯益與瀚宇博發行新股換股案，最快於 9 月底前完成，打破目前由瀚宇博單方面以參與私募案持有嘉聯益 17.39% 股權的局面，瀚宇博預計用股權交換方式，取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博換 1.36 股嘉聯益，雙方完成換股後，瀚宇博將持有嘉聯益 24% 股權。

瀚宇博發行新股將增加 3.2 億元股本，股本也因此增加到 49 億元，嘉聯益也將發行新股 4.35 億元交換瀚宇博股權。

5G 頻譜競標 NCC：12/10 開始競標

5G 頻譜即將在年底開始競標，國家通訊傳會 NCC 代理主委陳耀祥周一 (23 日) 表示，受理 5G 第 1 波釋照，5 家電信業者共拿 7 份招標書，預計 12 月 10 日公開競標，競標將採兩階段。

NCC 日前公布首波頻譜底價，3.5GHz 頻段釋照底價 243 億元、28GHz 頻段底價 25 億元及 1800MHz 頻段底價 32 億元，3 個頻段合計 300 億元，陳耀祥重申，標金底價是經過專業團隊評估後擬出的價格，符合國際標準，國內不會發生流標的情況。

台灣 8 月失業率 3.89% 創近 2 年來高點

主計總處周一 (23 日) 公布 8 月失業率為 3.89%，較上月上升 0.07 百分點，也較去年同期上升 0.02 個百分點，來到 2017 年 9 月以來高點；前 8 月失業率平均為 3.73%，年增 0.03 個百分點。

主計處指出，勞動市場受到景氣擴張力道趨緩影響，不過，就業人數持續增加，失業情勢尚屬穩定，整體來看，8 月失業人數為 46 萬 6000 人，較上月增加 9000 人。觀察鄰近國家 (地區) 失業狀況，南韓 7 月失業率為 4.0%，香港 2.9%，日本 2.2%，新加坡地第 2 季為 2.2%。

國發會周五 (27 日) 也公布 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 20 分，與上月上修值 22 分，減少 2 分，續亮代表「趨弱」的黃藍燈，景氣領先指標轉趨下滑，但同時指標連續 4 個月上升，顯示美中貿易戰等外在不確定變數仍多。