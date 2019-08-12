華銀調降對陸曝險比腰斬 轉戰新南向瞄準越緬印三國

中國經濟下行風險升溫，觸動銀行風控敏感神經，積極調降對中國曝險比重，近三年曝險比重降至 3 成，轉戰新南向市場，華南金 (2880-TW) 核心子公司華銀董事長張雲鵬表示，將力拚越南河內、緬甸仰光辦事處升格分行，同時計畫增設印尼辦事處，拓展版圖。

華南銀行今 (12) 日與中華足協舉辦贊助簽約記者會，華銀董事長張雲鵬與中華足協理事長邱義仁共同簽約，張雲鵬會後受訪時，針對海外布局規畫做上述表示。

美中貿易戰局勢升溫，台商紛紛撤離中國市場逃命，中國經濟成長動能下修疑慮讓銀行不敢掉以輕心，根據金管會統計，截至今年上半年，國銀對中國曝險占淨值比重已經降至 5 成以下，創歷史新低。

張雲鵬指出，華銀近三年對中國曝險比重，從原本 6 成以上逐年下調，截至今年 7 月，華銀對中國曝險比重已經降至 33% 左右，對陸曝險比重近乎腰斬。

為彌補中國獲利下滑缺口，華銀積極搶攻新南向市場，考量目前東協國家陸續凍結對外資發行金融執照，華銀選擇從既有從據點著手，張雲鵬說，目前將繼續爭取越南河內、緬甸仰光兩家辦事處升格分行，下一步則鎖定印尼雅加達申設辦事處。

據了解，原本華銀有意從設立財務公司著手，規劃到緬甸、柬埔寨申設資本額較小的財務公司，打算以小本經營方式切入當地放款市場，但考量柬埔寨目前不歡迎台資銀行申設財務公司，緬甸尚未開放申設財務公司，因此暫時打消設立財務公司的念頭，改從設立辦事處，從基礎開始做起。

據了解，華銀上半年海外獲利比重將近 3 成，目前主要來自香港、深圳等分行貢獻，至於美國紐約分行為改善洗錢與法遵等作業缺失削弱業務動能，去年首見虧損，但隨著改善工程告一段落，今年上半年虧損收斂，預估下半年可望由負轉正，重拾獲利動能。