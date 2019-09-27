台股盤後—摩台結算+投信結帳 雙王無力回天 周線終止連5紅

摩台指今 (27) 日壓低結算，加上投信季底結帳賣壓出籠，雖然台積電、大立光雙王力挺，但中小型股殺聲隆隆，台股今日收跌 42.31 點或 0.39%，來到 10829.68 點，單周下跌逾百點，也終止周線連 5 紅，成交金額 1216.12 億元。

觀察今日蘋概三王的表現，台積電盤中最高登上 272.5 元寫下歷史新高，終場上漲 4 元或 1.5%，收在 272 元，股王大立光也上漲 1.14% 作收，僅鴻海收跌逾 1%，表現較為弱勢。

雖然台積電走勢堅挺，但中小型半導體個股卻一片慘綠，IC 設計的晶相光重挫跌停，IC 製造的光罩、IC 封測的訊芯 - KY 也下跌逾 6%，記憶體的南亞科也下挫逾 4.5%，二極體的虹揚 - KY 也跌逾 3.5%，其餘如揚智、華泰、昇陽半、強茂、立積等紛紛下挫。

另外，PCB 相關個股今日也修正，臻鼎 - KY、健鼎、欣興均下跌逾 3%，銘旺科跌逾 7%，瀚宇博跌半根，景碩、敬鵬、台表科也跌 3% 以上，金像電、廣宇、華通等也走弱。

不過，被動元件傳出缺貨消息，今日無懼大盤低迷，延續昨日強漲態勢，在華新科上漲 4%、國巨收漲 3% 帶動下，信昌電拉出半根漲停、九豪漲逾 3%、光頡、鈞寶、智寶、奇力新也走強，表現優於大盤。

法人則分析，大盤已在 10900 點高檔震盪多時，顯現上方套牢壓力龐大，且在萬一久攻不下的情況下，恐出現失望性賣壓，短期面臨回測月線的壓力，接下來進入 9 月營收以及第 3 季財報公布期，可關注個股表現。