裕隆代工組裝ADIVA三輪重機 外銷歐、日、東南亞

裕隆汽車 (2201-TW) 積極進行價值鏈策略轉型，全面開放多元客戶，今（6）日在三義工廠舉行代工生產義大利重機品牌亞帝發 (ADIVA) 外銷車出口儀式，ADIVA 預估年底將外銷整車及 SKD 目標 1000 台，目前累計出口 205 台，預估明年外銷量將倍增。

裕隆表示，今年 6 月起，正式接受 ADIVA 委託，進行 AD1-200 三輪重機組裝整車與 SKD 模組件外銷，以及 AD3-400 等車款的 CKD 外銷物流作業，外銷地區包括歐洲義大利、日本、新加坡、香港、馬來西亞等地。

ADIVA 品牌源自義大利，1994 年成立，2004 年取得遮雨棚及前輪懸吊系統之全球專利。2007 年台灣亞帝發公司取得 ADIVA 全部股權，同年於高雄岡山設立生產基地，開始進行機車產品組裝，而重機零件目前在地化達到 80% 以上。

裕隆指出，ADIVA 全球社長 Rinda Lee 去年參訪裕隆三義工廠，對於運用數位化系統進行多車型、彈性混線生產的管理能力，即時監控及回饋現場製程品質，數位化成車履歷管理印象深刻，盼藉由資源共享共用，創造規模、降低成本，形成良性循環與創造最大綜效。

裕隆表示，為服務 ADIVA 合作案，7 月中已取得歐盟生產認證許可，8 月開始出口第一批外銷 AD1-200 重機，期望能藉由此次外銷合作機會，提升面向國際製造的能力，雙方未來也將在電動物流車事業上進一步合作。