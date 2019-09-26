資本市場波動+因應IFRS 17 壽險業近6年增資近3300億元

今 (2019) 年以來至 9 月為止，已有 7 家壽險公司完成增資或擬增資超過 840 億元。若拉長時間來看，據金管會統計，近 6 年以來，壽險業增資金額更高達近 3300 億元。

南山人壽大股東增資 245 億元，台灣人壽靠母公司中信金控增資 99.996 億元，中國人壽現金增資 92.7 億元，新光人壽將由新光金增資 63 億元，國壽第 4 季也要啟動史上第二次現增，將募資 200 億元，最新的是元大人壽將現增 140 億元，合計 7 家壽險公司增資金額達 840.7 億元。保險局表示，今年來至 9 月，已完成辦理的已經有 407 億元，剩餘為後續將陸續到位的增資案。

其實，因應前幾年資本市場波動、及為接軌 IFRS 17 座準備，壽險業這 5 年連年都有大筆增資案，據金管會保險局統計，壽險業 2014 年增資 338 億元、2015 年 760 億元、2016 年 311 億元、2017 年 443 億元，2018 年因為遇上股災，增資金額更突破千億元大關，達到 1023 億元高峰，加上今年目前已完成的 407 億元，近 6 年下來合計共 3715 億元。

從個別公司來看，保險局統計，富邦人壽共計增資 668 億元，排名壽險業第一名。南山人壽與國泰人壽分別增資 447、420 億元，排名第二、三名；此外，台灣人壽也辦理 394 億元，排名第四，安聯人壽以 240 億元增資擠進前五強。